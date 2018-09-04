Матвей Евсеев: Под руководством Александра Саввинова Якутск станет лучшим городом!

Матвей Евсеев, учредитель группы компаний «Арктик Капитал», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Олекминского, Сунтарского, Анабарского и Хангаласского улусов поддерживает кандидата на должность главы города Александра Саввинова.

Столица Якутии должна быть мощным экономическим и логистическим центром, притягивающим и генерирующим человеческие компетенции. Поэтому он должен совершенствоваться.

Александр Саввинов опытный руководитель, хорошо понимающий, чем живет Якутск. Он разделяет взгляды предыдущего главы города и, я уверен, успешно продолжит появившиеся за последние годы перспективные проекты по развитию столицы.

Якутск под его руководством должен стать лучшим городом Дальнего Востока, и, возможно, России. У Александра Саввинова есть такое твердое намерение и искреннее желание, и в этом я его поддерживаю!