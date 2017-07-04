Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэн

Матвей Евсеев избирался народным депутатом два раза по Олекминскому избирательному округу №21 в III, IV, V созывы. Входил в комитет по аграрной политике и селу, а также состоял в комитете по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

Иван Андросов представлял Таттинско-Томпонскую региональную группу «Единой России». Входил в комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, также был членом комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации и комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.