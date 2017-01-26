Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции

Матвеева Людмила Ильинична — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория 1980-2007 гг.

Мы всегда помним нашу глубокоуважаемую, любимую Людмилу Ильиничну Матвееву.

К 75-летию со дня рождения хочется вспомнить о ней с большой теплотой и оживить в сегодняшней суете жизни память о незаурядном человеке, о милой женщине, о настоящем профессионале.

Л.И.Матвеева родилась 26 января 1942 г. в Бетюнском наслеге Намского улуса. Выросла в сельской трудовой семье, отец был стахановцем-ударником, мать — передовой дояркой, членом КПСС, председателем Модутского наслежного Совета, участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. Москве в 1956 г.

Нетрудно догадаться откуда истоки трудолюбия и общественной активности у Людмилы Ильиничны. В школьные годы она была яркой активисткой, занималась гимнастикой, была награждена поездкой в Москву. Желание стать врачом появилось у нее еще в школьные годы и никогда не возникало сомнений или колебаний в этом выборе. Ещё до поступления в ВУЗ она познакомилась с работой в лечебном учреждении. Так, в 1963-1964 гг. она проработала санитаркой в городской больнице и рентген-лаборантом в Институте туберкулеза, а в 1964 г. поступила в медико-лечебный факультет Якутского государственного университета. Ещё в студенческие годы ее увлекло медицинское направление – фтизиатрия, она успешно занималась в научно-студенческом кружке по туберкулезу у Т.И.Колмогоровой – истинного педагога, кандидата медицинских наук. В годы учебы её заметил министр здравоохранения, в то время — П.А.Петров. Он увидел большие способности, организаторский талант Л.И.Матвеевой и после окончания учебы направил на работу в Республиканский детский туберкулезный санаторий. Удивляет то, что в год поступления в ВУЗ в 1964 г., она вышла замуж за одноклассника Бориса Матвеева и успешно смогла сочетать две огромные задачи – ответственную семейную жизнь и довольно трудную напряженную учебу на медицинском факультете. В 1965 году у них родился сын Борис, впоследствии ставший заслуженным артистом балета ЯАССР, а через 2 года – дочь Катерина, получившая юридическое образование и подарившая матери двух любимых внуков. В 1970 г. Л.И.Матвеева без отрыва от учебы успешно защитила диплом врача. Ей выпало счастье быть ученицей и преемственницей Т.П.Дмитриевой – человека-легенды, проработавшей с момента создания бессменно 41 год главным врачом санатория, искоренившей вместе с командой единомышленников коварный недуг – костно-суставной туберкулез у детей. Несомненно, тесное общение с таким замечательным человеком позволило Людмиле Ильиничне перенять у неё хороший профессиональный и организаторский опыт, а также получить много незабываемых впечатлений. В 1988 г. по инициативе Л.И.Матвеевой детскому тубсанаторию было присвоено имя его основателя – Татьяны Парфеньевны Дмитриевой.

В 1976 г. как перспективного специалиста, министерство здравоохранения республики направляет Людмилу Ильиничну в очную аспирантуру на кафедру туберкулеза Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы в Москве. В 1981 г. она блестяще защитила кандидатскую на тему: «Выявление, профилактика и лечение туберкулеза у детей из семейных очагов инфекции», которая не потеряла своей актуальности и по сей день.

В годы учебы в аспирантуре её научным руководителем была доктор медицинских наук, профессор З.А.Лебедева, широко известная в нашей республике и фтизиатрам страны. Людмила Ильинична очень часто вспоминала о ней с большой теплотой и огромной благодарностью. В 1980 г. Л.И.Матвеева становится главным врачом Республиканского детского туберкулезного санатория, проработав в этой должности 27 лет до ухода из жизни.

Л.И.Матвеева за годы работы главным врачом санатория провела большую работу по укреплению материально-технической базы учреждения. Все объекты санатория были подключены к городской отопительной системе, водопроводным и канализационным сетям, забетонированы подъездные пути, приобретены медицинская аппаратура и оборудование, выделены отдельные помещения для общеобразовательной школы и мастерской при санатории.

С высоты сегодняшней цивилизованной жизни всё это может показаться достаточно небольшими событиями, само собой разумеющимся делом. Однако, надо особо отметить, что в те годы отрасль испытывала острый дефицит бюджетных средств, городские медицинские объекты не строились годами, превращаясь в долгострой, сами медики работали, можно сказать, на голом энтузиазме.

Людмила Ильинична много внимания уделяла повышению качества и эффективности лечения, внедрению новых методов диагностики и лечения, расширению объемов оказываемой медицинской помощи, подготовке кадров. Были открыты биохимическая лаборатория, стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, кабинеты ЛФК и массажа. Внедрены методы лазеротерапии, УЗИ, компьютерной томографии. Много сделано по улучшению условий труда работников, особенно младшего и технического персонала, никогда она не забывала о ветеранах санатория.

В годы перестройки и экономического кризиса в стране, только благодаря её целеустремленности, настойчивости, умению убеждать, личным качествам и человеческому обаянию санаторий не только выжил, но и получил дальнейшее развитие, сохранив коечный фонд и кадровый потенциал. Она всегда умело подобрать ключ к каждому, сплотила коллектив единомышленников, ставивший во главу угла честный добросовестный труд, милосердие и терпение.

Вспоминая о ней А.Н.Стручкова, долгие годы возглавлявшая городской отдел здравоохранения, человек-легенда здравоохранения говорит: «Людмила Ильинична особо выделялась среди всех главных врачей своими определенными взглядами, предложениями. Заслуженно пользовалась авторитетом и уважением коллег.

В течение многих лет Людмила Ильинична успешно возглавляла работу по организации шефской помощи и попечительства. Кроме того, она являлась так же директором школы при санатории на 100 учащихся. Людмила Ильинична стояла у истоков организации кураторской работы с районными детскими туберкулезными санаториями. Сегодня детский санаторий является головным учреждением в этой работе, оказывая организационно-методическую и практическую помощь 9-ти районным санаториям. Внедрение этой очень нужной работы высоко оценила главный детский фтизиатр Российской Федерации профессор В.А.Аксенова. Кстати, она по приглашению Л.И.Матвеевой была на научно-практических конференциях, организованных к 95 и 100-летию Т.П.Дмитриевой.

Людмила Ильинична Матвеева была делегатом VII Всероссийского съезда фтизиатров, который состоялся в июне 2003 г. в г. Москва. Она была активным общественным деятелем, не только по служебной необходимости, а именно по душе и характеру. В 1983 г. принята в члены КПСС и оставалась коммунистом в самом лучшем смысле этого слова, была действенным членом Обкома КПСС, председателем Детского фонда г. Якутска, членом Комитета женских организаций, народным депутатом Городского Собрания, имела тесную связь с женским клубом «Татьяна»… Вот на таких личностях, таких главных врачах как Людмила Ильинична вот уже более 200 лет на широких просторах Якутии, на снежном и студеном Севере держится и работает система здравоохранения.

У неё было много друзей, знакомых, родственников. С детских лет у Людмилы Ильиничны проявлялось милосердие. С большой благодарностью о ней вспоминает сестра Л.С.Попова, удочеренная с 2-летнего возраста родителями Людмилы Ильиничны. Людмила Ильинична была на 10 лет её старше, и всю жизнь проявляла настоящую сестринскую помощь и заботу. Людмила Ильинична была очень заботливой и любящей матерью, верной женой, доброй бабушкой. Бережно и постоянно ухаживала за своей престарелой матерью как любящая дочь. «Видимо, поэтому бабушка прожила до 90 лет» — говорил её сын Борис. Вспоминает её подруга С.П.Семенова, заслуженный врач РС(Я): «Людмила Ильинична была хорошей хозяйкой, очень гостеприимной. Ещё в студенческие годы будучи уже семейной, часто приглашала подруг из общежития. Каких только блюд на столе ни было! Всё это готовилось ею по ночам».

На вечере, организованном в память Л.И.Матвеевой, собрались её одноклассники, подруги. С большим волнением слушали живые, душевные, искренние слова о Людмиле Ильиничне, все единодушно отмечали её доброту, человеческое обаяние, искренность, готовность всегда помочь и добрым словом, и делом, говорили, что она была доступная, контактная, легкая в общении. Она была очень верна профессиональному долгу, целеустремленной, влюбленной в своё дело. Всё больше убеждаемся в том, что Людмила Ильинична обладала такими удивительными качествами, сочетание которых в одном человеке – редкость. Глубокая человечность, порядочность, большая душевная щедрость, требовательность и обязательность, обрамленные её обаятельной улыбкой, романтичностью, внешней хрупкостью и внутренней неимоверной смелостью и твердостью, которые особенно проявились в трудное время её тяжелой болезни…

Примечательно, что за 78 лет существования детского туберкулезного санатория проработали всего 3 главных врача. Работающий в настоящее время заслуженный врач РС(Я) Василий Петрович Старостин является опытным организатором здравоохранения, владеющим навыками планирования, финансирования, методами статистического анализа, способностью перенять позитивный опыт предшественников, готовностью принять новые решения. Он разработал Концепцию развития, обогащает традиции, заложенные уважаемыми Т.П.Дмитриевой и Л.И.Матвеевой, укрепляет, сплачивает коллектив единомышленников, знакомит вновь поступивших работников и молодое поколение с историей, жизнью и деятельностью главных врачей, передавая им неугасимое пламя памяти.

Сегодня Республиканский детский туберкулезный санаторий – современный клинико-диагностический, лечебно-реабилитационный центр, вносит значительный вклад в совершенствование оказания санаторной помощи детям, включен в число «Ведущих учреждений здравоохранения России» (Свидетельство Национального Реестра № 2093 от 4 июня 2012 г.).

Живут и не тускнеют со временем традиции санатория. Осенью 2015 г. санаторий, многие десятилетия обитавший в деревянных зданиях, переехал в современный санаторный комплекс. Воплотилась мечта заслуженного врача РС(Я), кандидата медицинских наук, Отличника здравоохранения и образования РС(Я), врача высшей квалификационной категории, врача от Бога и человека, которая была «Людям мила», нашей незабвенной Людмилы Ильиничны Матвеевой.

Мы глубоко верим, что возрадовалась её Душа! Она всегда с нами в нашей памяти.

К.С.Евсеева, заслуженный врач РС(Я), Отличник здравоохранения РС(Я) и РФ, Врач ординатор. 26 января 2017 г.