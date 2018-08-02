Материальная помощь семьям в день ВДВ

Сегодня, 2 августа, в День военно-воздушных наш приют Центр поддержки семьи «Тэрчи» посетили служащие ВДВ и оказали семьям материальную помощь в виде продуктового набора: масло растительное, гречка, рис, макароны, сгущенное молоко, соки, печенье, пряники, конфеты, тушенка, чай. Также детям к 1 сентября принесли альбомы, тетради, цветные карандаши, ручки.

Наши дети подготовили открытки и стихи. Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке, все остались очень довольны.

Софья Готовцева, мама 4 детей:

– Сегодня у нас приюте был необычная встреча, приходили представители ВДВ, рассказали о службе. Принесли нам продукты и первые необходимые вещи, канцелярские товары. Очень им и вам благодарны! Спасибо за помощь, нам она была нужна.

Светлана Ушницкая, мама двоих дочерей:

– Наша семья очень благодарна, добрым людям ВДВшникам. За материальную помощь, спасибо большое, желаем вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Алена Анисимова, мама двоих дочерей:

– ВДВшники подарили детям канцелярские принадлежности. Мои дети очень обрадовались. Спасибо, за помощь.