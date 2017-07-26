Матчевая встреча между американскими и якутскими борцами состоится в ЦСП «Триумф»

1 августа с 18 часов в городе Якутске состоится матчевая встреча между юношеской сборной города Якутска по вольной борьбе и сборной командой из штата Орегон, США. Встреча состоится под патронатом Окружной администрации г. Якутска и Федерации спортивной борьбы г. Якутска.

«Это будет крупное и зрелищное спортивное событие. Не каждый год наши ребята имеют возможность обмена опытом со своими американскими сверстниками», — говорят организаторы – представители Федерации спортивной борьбы города Якутска и Окружной администрации. На сегодняшний день ведутся активные переговоры по организационным вопросам.

«Ранее мы хотели провести матчевую встречу на стадионе «Юность», под открытым небом, но из-за погодных условий планы изменились, мероприятие решено перенести в Центр спортивной подготовки «Триумф», где регулярно проводятся крупные турниры и соревнования республиканского, всероссийского и международного уровня. Начало в 18.00 часов. Вход для зрителей будет свободным», — отмечает начальник Управления физической культуры и спорта г. Якутска Константин Бурцев.

Куратор проекта, член Федерации спортивной борьбы г. Якутска Семен Адамов сообщил, что гости прилетают утром 29 июля. В Якутске они пробудут до 9 августа. 30 июля состоится первая совместная тренировка с местными ребятами. После матчевой встречи, которая состоится 1 августа в Якутске, они поедут в спортивный тренировочный лагерь в п. Нижний Бестях, где 5 августа пройдет матчевая встреча. На следующий день еще две матчевые встречи состоятся в с. Амга.



Напомним, проект под названием «Sakha-USA Wrestling Exchang» был основан в 2011 году между Якутией и штатом Орегон (США) по инициативе почетного тренера США, профессора математики Pacific University, обладателя мемориала в Зале Славы Борьбы (USA wrestling Hall of Fame), заслуженного тренера студенческой борьбы Майка Клока. Матчевая встреча, проводимая в этом году, станет второй. Спортсмены прилетают за свой счет.



Первый обмен опытом состоялся в июне 2011 года. Тогда в Якутск команда США прибыла в составе 16 человек. За время их пребывания в республике была организована матчевая встреча в столице на базе СВФУ, проведена широкая экскурсионная программа по местным достопримечательностям. Также гости съездили в село Майя и в Амгинский улус.

«Итогом такого шефства стала возможность поездки наших школьников-борцов в США в октябре 2011 года на 2 недели и в марте 2014 года на 12 дней с посещением таких городов, как Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и всего штата Орегон на западном побережье США. Всего в данных поездках приняли участие 20 якутских борцов-школьников. Расходы по транспортировке, питанию, размещению и даже экипировке якутян взяли на себя наши друзья-партнеры из штата Орегон», — рассказал Семен Адамов.

Из ребят, первых участников проекта, многие выросли в успешных спортсменов и активистов учебы.



Якутянин Александр Софронов – студент университета Виннипег, Канада, в 2015 году занял первое место в личном зачете на межуниверситетских соревнованиях по вольной борьбе, проходивших в городе Бернаби.

Тайлер Бергер (Tyler Berger) студент университета Небраска, Тони Чау (Toney Chay), Джой Делгадо (Joey Delgado), Абрахам Родригез (Abraham Rodriges), студенты Орегонского государственного университета, и другие успешно выступают на различных чемпионатах у себя в стране.