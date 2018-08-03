Мать-одиночка, воспитывающая шестерых детей, вступила с иностранцем в фиктивный брак

Прокуратура города Мирного на основании информации ОВМ ОМВД РФ по Мирнинскому району провела проверку исполнения миграционного законодательства при регистрации брака между иностранным гражданином и гражданкой России.

В ходе проверки гражданка России подтвердила, что брак является фиктивным, за его заключение она получила вознаграждение в размере 20 000 руб. После заключения брака, вместе не проживали, она его не видела и связь с ним не поддерживала.

Прокуратура г. Мирного обратилась в связи с этим в суд о признании фиктивного брака недействительным. Однако на суде гражданка России изменила свою позицию, утверждая, что они с супругом проживают вместе, он работает, помогает ей в воспитании ее шестерых детей.

При этом, согласно полученным документам, женщина состоит на учете органов системы профилактики несовершеннолетних как неблагополучный родитель, согласно ежемесячным актам проверки семьи по месту жительства, женщина проживает вместе с детьми одна. Кроме того, в ходе судебного заседания в показаниях гражданки России и гражданина иностранного государства имелись сомнения и противоречия.

По результатам рассмотрения заявления прокурора, суд согласившись с его позицией, принял решение о признании брака недействительным.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.