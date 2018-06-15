Источник: Мастерская Петра Алексеева.
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Мастерская Петра Алексеева приглашает в субботу в Кружало на «Openmarket»
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