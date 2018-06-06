Мастера по пошиву традиционной якутской одежды примут участие в конкурсе «Саха талба таҥаhа»

В целях сохранения материальной и духовной культуры народа Саха, развития и возрождения якутской национальной исконно традиционной одежды народа Саха XVII, XVIII и XIX веков, во время празднования Ысыаха Туймаады пройдет конкурс «Саха талба таҥаhа».
Конкурс состоится 23 июня в 14.00 час. на площадке №33 «Кымыс кырдала» местности «Yс Хатыҥ».
В конкурсе примут участие самодеятельные и народные мастера, дизайнеры-модельеры, объединения мастериц, индивидуальные швеи и модельеры-любители от 18 лет без ограничения.
Участники должны представить традиционную якутскую одежду XII-XIX веков по двум категориям:
— летняя нарядная традиционная одежда ысыаха;
— зимняя национальная традиционная одежда.
Жюри оценивает мастерство участников по критериям:
— строгое соблюдение правил традиционного шитья, покроя одежды;
— традиционное сочетание цветовой гаммы, узора якутской национальной одежды;
— правильное использование украшений;
— полный комплект национальной одежды;
— дополнительные аксессуары к костюмам;
— умение представлять одежду перед зрителями.
В состав жюри конкурса войдут профессиональные мастера, модельеры, представители общественности.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и специальными призами по двум категориям.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня 2018 года по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №104.
Телефон для справок: 45-02-54.
Электронный адрес: 409-366@mail.ru.
Телефон координаторов конкурса: 8914 106 08 99 (WhatsApp) Пелагея Николаевна Слепцова, 8964 418 07 76 (WhatsApp) Вилена Михайловна Константинова.