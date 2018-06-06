Мастера по пошиву традиционной якутской одежды примут участие в конкурсе «Саха талба таҥаhа»

В целях сохранения материальной и духовной культуры народа Саха, развития и возрождения якутской национальной исконно традиционной одежды народа Саха XVII, XVIII и XIX веков, во время празднования Ысыаха Туймаады пройдет конкурс «Саха талба таҥаhа».

Конкурс состоится 23 июня в 14.00 час. на площадке №33 «Кымыс кырдала» местности «Yс Хатыҥ».

В конкурсе примут участие самодеятельные и народные мастера, дизайнеры-модельеры, объединения мастериц, индивидуальные швеи и модельеры-любители от 18 лет без ограничения.

Участники должны представить традиционную якутскую одежду XII-XIX веков по двум категориям:

— летняя нарядная традиционная одежда ысыаха;

— зимняя национальная традиционная одежда.

Жюри оценивает мастерство участников по критериям:

— строгое соблюдение правил традиционного шитья, покроя одежды;

— традиционное сочетание цветовой гаммы, узора якутской национальной одежды;

— правильное использование украшений;

— полный комплект национальной одежды;

— дополнительные аксессуары к костюмам;

— умение представлять одежду перед зрителями.

В состав жюри конкурса войдут профессиональные мастера, модельеры, представители общественности.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и специальными призами по двум категориям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня 2018 года по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №104.

Телефон для справок: 45-02-54.

Электронный адрес: 409-366@mail.ru.

Телефон координаторов конкурса: 8914 106 08 99 (WhatsApp) Пелагея Николаевна Слепцова, 8964 418 07 76 (WhatsApp) Вилена Михайловна Константинова.