Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Что такое восточный базар, в чем его колорит и сила? Конечно же, это сполох ярких красок и запахов: зелень, отборные фрукты, овощи, специи. А еще это незабываемая, уникальная по своей красоте национальная посуда.

Например, Узбекистан издревле славится первоклассной керамикой, не только красивой, но и качественной. В последние годы по всему миру появилось немало подделок, рассчитанных на туристов, и лишь настоящие мастера этого ремесла знают, какой должна быть настоящая глиняная посуда.

И это не просто красивые глиняные тарелки и кувшины, это еще и обереги для их владельцев. Каждый завиток на орнаменте несет в себе сакральный смысл.

Каждый мастер в своей работе опирается не только на свою безграничную фантазию, но и на традицию той или иной школы, а если и привносит что-то новое, то только в рамках сложившейся стилистики. Поэтому обучаться в такой школе- это большая удача. Впервые в истории якутские мастера поехали обучаться этому древнему ремеслу в Узбекистан.

Это керамисты компании «Камелек» Андрей Захаров и Кирилл Башкин. Они начали изучать тонкости ручного изготовления посуды и сувениров узбекской керамики.

Вот что рассказывают сами ребята про свое пребывание в Узбекистане: » Мы были поражены колоритом и разнообразием местного промысла посуды. На рынках и базарах как будто рассыпана кладезь национального колорита и народного искусства. На полках можно увидеть расписанные вручную тарелки разных диаметров, вазы, чайники, блюдца, национальные сувениры, изготовленные из местной глины. Сервизы на любой вкус и выбор.

Глаза разбегаются от пестроты и богатства выбора. Каждый человек, которому пришлось увидеть все это собственными глазами, по-настоящему начинает понимать глубину древних традиций, дошедших до нашего времени, их высокий смысл.

Вся продукция изготавливается, в основном, вручную. Возьмем обычные тарелки, блюдца и чайники. Все это лепится, красится и рисуется полностью от А до Я вручную.

Обучаемся мы в столице страны- в городе Ташкенте, помимо этого ездим по близлежащим городам и поселкам, посещаем заводы, цеха, смотрим и изучаем как работают мастера. Конечно же, обязательно посещаем музеи, знакомимся с местной культурой, проникаем в местную среду и быт. Посещаем мастер- классы, где мастера показывают свою работу, знакомят с навыками ручной лепки, делятся секретами мастерства. Особенно интересно как они расписывают посуду ангобной техникой, выцарапыванием, покрывают глазурью и тем же ангобом.



Люди здесь очень приветливые и дружелюбные.

Нас даже пригласили на местную свадьбу, а пригласил туда нас наш преподаватель-сенсей. Мы полны новых впечатлений, знаний и хотим все это применить в нашей работе по изготовлению якутской посуды».

Вот так компания по производству якутской национальной посуды» Камелек» начала свою планомерную работу по возрождению древнего ремесла изготовления посуды и утвари из местной глины. Еще весной на базе Намского педагогического колледжа прошли курсы по повышению квалификации для мастеров-керамистов. В конце июня прошла первая выставка изделий из керамики мастеров-энтузиастов. Создана ассоциация керамистов республики. Это большие шаги. Поэтому дело возрождения якутской керамики не за горами. Будем ждать!