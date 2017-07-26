Пианисты из Якутии провели мастер-классы в Корее

21 июля в южнокорейском городе Гёнджу открылась Летняя творческая школа пианистов «Piano Camp & Seminar». По приглашению художественного руководителя школы, профессора Пак Тэ Хи в работе школы принимают участие преподаватели Высшей школы музыки нашей республики – заведующий фортепианным отделением Сергей Иннокентьевич Лебедев преподаватель отделения Олеся Александровна Межевич.

Этот лагерь вот уже девятый год собирает юных пианистов, желающих повысить уровень профессионального мастерства у ведущих педагогов Кореи и других стран. В этом году в лагерь приглашены девять мастеров, специалистов в области фортепианного искусства и педагогики. Ежедневные интенсивные занятия за инструментом завершаются вечерними концертами участников и их педагогов. Также в рамках летней творческой школы проводится конкурс, который оценивает жюри из числа приглашенных педагогов, и семинар, посвященный вопросам методики преподавания игры на фортепиано.

В Корее преподаватели ВШМ представляют российскую школу фортепианного образования, которая имеет высокий авторитет во всем мире. В концерте в честь торжественного открытия Летней творческой школы Сергей Лебедев выступил с исполнением произведения Родиона Щедрина «Basso Ostinato». Участники творческой школы проявили большой интерес к преподавателям ВШМ: к ним записалось 15 учащихся из 50-ти прибывших на мастер-классы детей.