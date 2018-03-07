Мастер-классы от монгольских художников в Якутске

Особенное предложение любителям живописи Якутии! В праздничные дни приглашаем вас на мастер-классы от монгольских художников!

9 марта 2018 г. в 11 ч » Свет и тень в портрете» от члена Союза художников Монголии известного акварелиста Т. НАЙМАНЧУЛУУНА.

10 марта 2018 г. в 11 ч » Особенности техники монгольского рисования» от члена Союза Монголии О. ЗОЛБООТОГОЛДОР.

Вход платный, скидки студентам, школьникам (от 13 лет) — бесплатно.



Ждем вас в арт-галерее «Ургэл» по адресу: Якутск, ул. Лермонтова, 35/1. Справки и предварительная запись по телефону: 42-57-14

