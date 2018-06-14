Мастер-классы Галы Борзовой в Якутске

14:00-17:00 — МК «Секреты звёздной фотосессии» для стилистов, дизайнеров, фотографов, публичных персон, блогеров и всех, кто хочет иметь эффектные стильные фото. Неважно по какую сторону объектива Вы находитесь.
Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено.
Стоимость — 10 000 руб, при покупке до 10 июня — 7 500 руб.
18:00-21:00 — Семинар «Умный гардероб. Как не стать жертвой моды, оставаясь в тренде» в формате открытой встречи и диалога.
Гала расскажет о:
— моде, стиле, трендах и их грамотном использовании — влияние модных тенденций Азии и Европы
— а также ответит на любые вопросы, в том числе о карьере в фэшн-индустрии, дружбе, любви, достижении успеха.
— Показ коллекции Галы Борзовой.
Место проведения: конференц-зал ЛОРП. Для широкой аудитории
Стоимость — 2 000 руб., 3 000 руб., 5 000 руб. При покупке до 10 июня — скидка 10%
19 июня, вторник
10:00-13:00 — Личный прием VIP-персон. Экспресс- разбор гардероба.
Место проведения: мастерская Доры Николаевой.
Всего 3 места. Подробности в Директ и по телефону 8(924)3616333.
14:00-17:00 — МК «Я-бренд»:
— как правильно идентифицировать себя в качестве Бренда с помощью стиля и имиджа;
— как применить себя как инструмент для успешной карьеры;
— как правильно выстроить собственный стиль;
— словарь терминов Гала Борзова.
Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено
Стоимость — 10 000 руб, при покупке до 10 июня — 7 500 руб.
18:00-21:00 — VIP- встреча:
— как правильно выстроить собственный стиль;
— разбор гардероба;
— функциональный гардероб;
— фуршет, автограф-сессия.
Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено.
Стоимость — 15 000 руб., при покупке до 10 июня — 11 800 руб.
Справки по тел.: 8-924-361-63-33
Возраст: 12+