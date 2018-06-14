Мастер-классы Галы Борзовой в Якутске

18 и 19 июня в Якутске пройдут мастер-классы топового стилиста России Галы Борзовой. Гала Борзова родом из Якутии, входит в Топ-5 стилистов Москвы. Она — одна из самых известных русских стилистов за границей. Получив экономический диплом, Гала решила, что мир фьючерсов и свопов совсем не для нее, и решила покорить мир моды.

ПРОГРАММА 18 июня, понедельник

14:00-17:00 — МК «Секреты звёздной фотосессии» для стилистов, дизайнеров, фотографов, публичных персон, блогеров и всех, кто хочет иметь эффектные стильные фото. Неважно по какую сторону объектива Вы находитесь.

Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено.

Стоимость — 10 000 руб, при покупке до 10 июня — 7 500 руб.

18:00-21:00 — Семинар «Умный гардероб. Как не стать жертвой моды, оставаясь в тренде» в формате открытой встречи и диалога.

Гала расскажет о:

— моде, стиле, трендах и их грамотном использовании — влияние модных тенденций Азии и Европы

— а также ответит на любые вопросы, в том числе о карьере в фэшн-индустрии, дружбе, любви, достижении успеха.

— Показ коллекции Галы Борзовой.

Место проведения: конференц-зал ЛОРП. Для широкой аудитории

Стоимость — 2 000 руб., 3 000 руб., 5 000 руб. При покупке до 10 июня — скидка 10%

19 июня, вторник

10:00-13:00 — Личный прием VIP-персон. Экспресс- разбор гардероба.

Место проведения: мастерская Доры Николаевой.

Всего 3 места. Подробности в Директ и по телефону 8(924)3616333.

14:00-17:00 — МК «Я-бренд»:

— как правильно идентифицировать себя в качестве Бренда с помощью стиля и имиджа;

— как применить себя как инструмент для успешной карьеры;

— как правильно выстроить собственный стиль;

— словарь терминов Гала Борзова.

Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено

Стоимость — 10 000 руб, при покупке до 10 июня — 7 500 руб.

18:00-21:00 — VIP- встреча:

— как правильно выстроить собственный стиль;

— разбор гардероба;

— функциональный гардероб;

— фуршет, автограф-сессия.

Место проведения: пресс-центр Медиа-центра. Количество мест ограничено.

Стоимость — 15 000 руб., при покупке до 10 июня — 11 800 руб.

Справки по тел.: 8-924-361-63-33

Возраст: 12+