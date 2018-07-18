Мастер-класс от российских онкологов для якутских коллег

20 июля 2018 г. в г. Якутске, в рамках плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Якутского республиканского онкологического диспансера и Ассоциации онкологов России,будет проведен мастер-класс на тему: «Диагностика и лечение локализованного и местнораспространенного рака молочной железы».

Ведущими онкологами ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России будут проведены в формате мастер-классов core-биопсии и операции по раку молочной железы, а также мультидисциплинарные консилиумы пациентов с злокачественными новообразованиями молочной железы.

В теоретической части – обучающем семинаре – кроме врачей онкологов, примут участие врачи терапевты, хирурги, акушер-гинекологи, патологоморфологи всех медицинских организаций республики. Специалисты Центральных районных больниц примут участие в семинаре посредством ВКС подключения.

Проведение обучающего семинара станет еще одним шагом в повышении качества работы якутских медиков, направленной на охрану здоровья, раннее выявление и своевременное лечение онкозаболеваний.