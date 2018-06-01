Мастер-класс для якутских анестезиологов провел профессор из Санкт-Петербурга

Выбор метода анестезии является чрезвычайно важным моментом в анестезиологии. Мастер-класс по использованию вариантов регионарного обезболивания регионарными блокадами провел сегодня для анестезиологов-реаниматологов республики заведующий кафедрой реаниматологии Санкт-Петербургского Педиатрического университета, профессор, д.м.н. Дмитрий ЗАБОЛОЦКИЙ.

— По приглашению Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи я провожу сегодня мастер-класс об использовании вариантов регионарного обезболивания регионарными блокадами, которые позволяют снизить анестезиологическую регионарную нагрузку при проведении анестезии, обеспечении адекватного обезболивания как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде и уменьшении токсического влияния препаратов для общей анестезии на организм. Соответственно с использованием ультразвуковых и нейростимуляционных технологий, которые сейчас занимают лидирующие позиции во всем мире, — говорит профессор.

Дмитрий Станиславович демонстрирует методы на пациенте отделения травматологии больницы. Его слушатели – анестезиологи центральных районных и городских больниц, окружившие его в операционной и наблюдающие, сидя в конференц-зале больницы.

— Вот ключевое соединение, я спускаюсь вниз, вот артерия пульсирует… Видно? — комментирует он свои действия.

Применение регионарного обезболивания позволяет проводить обширные операции на конечностях, в ротовой полости, на глазах и даже на органах брюшной и грудной полостей. Еще одним преимуществом регионарной анестезии перед наркозом является то, что в отличие от последнего, она не требует применения наркотических средств, такое обезболивание наступает в результате действия местных анестетиков.

— Рука немеет? – спрашивает профессор пациента и, получив утвердительный ответ, продолжает комментировать ход анестезии.

Заведующая отделением реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии Александра ЗОЛОТАРЕВА сказала в перерыве журналистам, что мастер-классы сегодня будут проведены для травматологов и ортопедов республики с тем, чтобы рассказать и показать на практике новые методы использования современных препаратов, используемых в анестезиологии.

— В связи с юбилеем отделения (ОРАИТ РБ№2-ЦЭМП исполнилось в эти дни 35 лет) мы решили провести учебу для наших коллег, районных анестезиологов-реаниматологов, чтобы помочь им в освоении новых методов анестезии, обсудить общие вопросы, возникающие в работе.