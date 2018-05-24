Массовое убийство в Булгунняхтахе: Мужчина застрелил пятерых и покончил с собой

В селе Булгунняхтах Хангаласского улуса сегодня днем мужчина застрелил из охотничьего ружья соседей и убил себя. На месте работают правоохранительные органы.

«Сегодня в нашем селе случилось ЧП — приезжий из города мужчина начал стрельбу во дворе. Он застрелил из ружья соседей, а затем убил себя. Пока не могу сказать, сколько человек стали его жертвами. Полиция никого не подпускает к месту происшествия», — сообщил ЯСИА глава наслега Денис Уваров.

Как рассказали ЯСИА в администрации Хангаласского улуса, от рук взбесившегося мужчины погибли пять человек, в том числе ребенок 2007 года рождения.