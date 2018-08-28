Массовое отравление на выпускном в Якутии: расследование продолжается

Прокуратура Верхневилюйского района с привлечением специалиста территориального отделения Роспотребнадзора по РС(Я) в Вилюйском районе провела проверку по факту массового отравления граждан после выпускного банкета в МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа им. Г.Н. Чиряева».

10.06.2018 в ходе выпускного банкета, на котором приняло участие 82 человека, родителями выпускников организована поставка блюд для праздничного стола. В результате мероприятия 61 человек заразился сальмонеллезом, в том числе 23 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.

По итогам прокурорской проверки установлено, что инцидент обусловлен оказанием образовательным учреждением услуг общественного питания населению с. Хоро во внеучебное время, а также приготовлением блюд для банкета посторонними лицами, не являющимися работниками пищеблока образовательного учреждения, не прошедшими необходимые медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию.

По данному факту прокуратура района в отношении директора школы и образовательной организации возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), по итогам рассмотрения которых виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 10 500 рублей.

Ввиду того, что выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, прокуратурой района материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовному преследовании, по результатам рассмотрения которых 17.06.2018 следователем Вилюйского МСО СУ СК РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье Уголовного кодекса РФ. Предварительное следствие по делу не завершено.

По всем выявленным нарушениям в адрес главы муниципального района и директора школы внесены представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечено 2 лица.