Массовая гибель птиц произошла в Якутии — аномалия

Массовая гибель птиц произошла возле Эгинского наслега Верхоянского района Якутии. Эту информацию подтвердили телеканалу «Якутия 24» в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Сегодня организована экспедиция к озеру, где, по словам местных жителей, обнаружены тела примерно 50 пернатых. Из Батагая выехали инспекторы охраны природы, путь до местности займет почти целый день», — сообщили в ЕДДС.

Ранее по мобильному мессенджеру WhatsАpp распространилась информация о массовой гибели птиц на территории озера Байбал-Кюель возле участка Осохтох. Согласно информации, жителям наслега запрещено из этого озера пить воду и употреблять в виде технической воды.

Обстоятельства и причина гибели птиц выясняются. В Минэкологии РС (Я) сообщили, что на место инцидента уже выехали инспекторы охраны природы. По итогам проверки будет опубликован официальный комментарий ведомства.

Трупы озерных чаек были обнаружены 24 июля местным жителем.