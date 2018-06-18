Более 20 человек стали участниками массовой драки в Сунтаре, по факту возбуждено уголовное дело, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На данный момент комментарий от МВД по региону, получить не удалось.
Как сообщают очевидцы, массовый конфликт возник между работниками парома компании «Татыйыына» и ранее судимыми лицами. В драке принимали участие 25 человек. Также сообщается, что в качестве оружия мужчины использовали топоры и ножи.
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Более 20 человек стали участниками массовой драки в Сунтаре, по факту возбуждено уголовное дело, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Массовая драка в Сунтаре с топорами и ножами
Более 20 человек стали участниками массовой драки в Сунтаре, по факту возбуждено уголовное дело, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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