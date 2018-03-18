Масштабная работа проекта «МОЯ ШКОЛА» в Якутии

Дополнительное образование является важным моментом в воспитании личности ребенка. Оно помогает в выборе будущей профессии, способствует их самореализации и личностному росту. Именно по этой причине на сегодняшний день многие родители задумываются о дополнительных занятиях, о летнем досуге ребенка. Об имеющихся направлениях кружков, летних и оздоровительных лагерях сегодня можно было узнать во всех школах города.

Мероприятие приурочено к 100-летию государственной системы дополнительного образования детей в Российской Федерации; десятилетию детства, объявленной Президентом РФ В.В. Путиным; реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки республики и нацелен на новые успешные высоты в сфере дополнительного образования. Проект «Моя школа» сегодня работал по трем основным направлениям: презентация кружков и секций; профтестирование и школьный опрос. Все собравшиеся родители смогли напрямую задать интересующие вопросы по дополнительному образованию. Также школьники показали свои достижения в творчестве, науке и технике.

Проект «Моя школа» организован ЯРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ЯРО ВОД «Матери России», ЯРО ООГДЮО «Российское движение школьников», а также родительскими комитетами образовательных учреждений.

В этот день первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева работала в Верхневилюйском улусе, где во всех школах прошли «Дни открытых дверей». Феодосия Васильевна встретилась с учащимися и коллективов Верхневилюйского лицея-интерната им. М.А. Алексеева. Была организована интересная выставка изделий учащихся, презентованы кружки и секции.

На этот день у Саха политехнического лицея были большие планы, которые они реализовали с большим успехом. Сегодня прошел смотр хоровых коллективов родителей, «Веселые старты» для команд родителей, мастер-классы, защита социальных семейных проектов, а также классные часы «Я и моя профессия». Каждое мероприятие радостно поддержали родители. Здесь и взрослые и дети нашли себе занятие по душе, кто-то постигал азы современной науки, а кто-то открывал мир кондитерского искусства и плетения безопасных игрушек. Все готовые изделия можно было приобрести на месте.

В Детском (подростковом) центре города Якутска прошла презентация деятельности Центра и творческих объединений, а также концерт «Планета детства». Яркое событие для детей и родителей собрал большую аудиторию зрителей. Собравшиеся наблюдали за итоговыми выступлениями детей, участвовали в мастер-классах и смогли посетить выставки-презентации детских рисунков.

С большим энтузиазмом отнеслись к воплощению проекта в городах и поселках Мирнинского района. Здесь подготовлена обширная программа: заседания родительского клуба, день открытых дверей во многих общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, концерты, мастер-классы, презентации, выставки творческих и научных работ, показ фильмов. Дети вместе с родителями и учителями поборолись силами в спортивной эстафете «Вместе мы – сила!». Проходит форум летнего труда, отдыха и оздоровления детей, где многие родители записывают детей в лагеря дневного пребывания.

Мегино-Кангаласский улус активно поддержал проект, родители обсудили вопрос о переходе школьников на пятидневное обучение, который встает не первый год. Прошли выставки «Моя детская организация», «Моя школа», в рамках которого выступили учащиеся со своими научными и социальными проектами. В образовательных учреждениях состоялась выставка летних лагерей. Также родители и дети посетили презентацию кружков, секций и соревнования по шахматам, шашкам среди обучающихся и взрослых.

В школах Натора, Турукта, Орто-Нахара Ленского района организовали выставки творческих работ учащихся, отчетные концерты творческих коллективов. В поселке Витим прошла обзорная экскурсия в школьном музее, художественная выставка «Я люблю тебя Россия». В школе села Беченча состоялись выступления военно-патриотического клуба «Ястреб», выставка рисунков, обучающихся «Счастливое детство». В поселке Пеледуй прошла презентация военно-спортивного клуба «Альфа», квест-игра для старшеклассников и родителей по профориентации, презентации кружков и секций, организованных на базе школы.

В Амгинском улусе во всех школах были проведены родительские советы, всеобучи, выставки детского мастерства, презентации кружков, секций. Также школы, у которых в этом году запланированы юбилейные мероприятия, обсудили с населением проекты планов, программы развития школ. Мероприятия посетили старшеклассники, родители, попечительские и управляющие советы, жители улуса, главы наслегов.

Проект «Моя школа», руководителем которого является Феодосия Габышева, успешно справляется со своей целью. Родители и дети находят новые общие интересы и постигают мир науки сообща.