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Масленица 2018: даты, пост, традиции и обычаи

Дата начала Масленицы меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост, который длится семь недель пред Пасхой. И именно перед Великим постом празднуется Масленичная неделя.

В 2018 году Масленица выпадает на 12–18 февраля.

Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту, и посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица – это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

Масленица 2018 — это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица в селах и городах всегда отмечается массовыми гуляниями — шумно, весело и со щедрым угощением. Уверены, что народные гуляния на Масленицу 2018 будут не менее веселыми. Когда будет Масленица 2018, не стоит думать, что единственное угощение на праздники — блины. Как правило, когда празднуют Масленицу накрывают богатый стол. В старину на стол на Масленицу ставили и оладьи, и пирожки с разнообразными начинками: грибной, творожной, капустной, и не только.

Почему Масленица называется Масленица или Сырная седмица

Масленица получила свое название от того, что в последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей — неделя (седмица), следующая за Пёстрой неделей. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

В храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина. Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы: чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских — обязательные блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка.

Народные обряды Масленицы

Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков. Главной героиней праздника была Масленица, воплощённая в чучеле. Масленица божеством не является, однако представляет собой архаичный этап развития умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле. Для крестьянина плодородие земли было крайне важно. Со стимуляцией плодородия связана еще одна сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Главный атрибут Масленицы — блины. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы.

Традиции на Масленицу

Дохристианская Масленица — отмечавшийся в марте, в дни весеннего равноденствия, языческий праздник проводов зимы — комоедицы. Празднование масленицы сопровождалось обрядами, прославлявшими солнце, символизировавшими смерть сезонной смерти и приближение возрождения природы, и продолжалось в течение недели. Масленица была днями всеобщего веселья и разгула, пиршества. Это был праздник желудка, сопровождавшийся пьянством и едой до обжорства. Находилось место и эротике. В некоторых селениях устраивались складчины-братчины, сообща, всей деревней, варилось пиво. Масленица — это широкий праздник. На расходы нельзя было скупиться.

Характерной особенностью празднования Масленицы являются катания. Специально устраивались ледяные горы, на которых собиралось множество народа. Катались на санках и на санях, создавая на них «кучу малу», на бересте и на любых подручных средствах. По традиции в деревнях на Масленицу непременно катались на лошадях, запряженных в разукрашенные сани. В передней части саней устанавливалась оглобля с закрепленным наверху колесом, символизировавшим солнце. Организовывались целые санные поезда. При всех развлечениях и потехах, катаниях и гуляниях присутствовали и принимали в них активное участие ряженые, скоморохи — таковы народные традиции на Масленицу. Переряживание, как и катания, было в обычае на протяжении всей недели. Широко также были распространены кулачные бои. Завершались праздники сожжением Масленицы.

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица, у которых свои традиции. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

Понедельник на Масленицу — ВСТРЕЧА

К первому дню Масленицы по традиции готовились места общих гуляний, ледяные горки, балаганы; создавались запасы для угощения — пекли блины, пироги, оладьи, калачи, готовились закуски и выпивка. Молодежь делала соломенную куклу, изображавшую Масленицу. Куклу одевали, наряжали, на санках вывозили на возвышенное место и призывали Масленицу прийти, покататься и в блинах поваляться. Хозяйки начинали зазывать и угощать гостей.

Вторник на Масленицу — ЗАИГРЫШ (заигрывания молодых)

Традиции на этот день Масленицы молодежь с утра приглашала друг друга на блины. Парни и девицы обменивались визитами и после нескольких угощений выходили на улицы, на горки повеселиться, потешиться. Устраивались молодежные забавы. Парни высматривали невест, девушки — женихов.

Среда на Масленицу — ЛАКОМКА (у тещи на блинах)

В среду обильное угощение с обязательными блинами организовывала по традиции на Масленицу именно теща. Она собирала родственников с первоочередным приглашением и почитанием зятьев.

Четверг на Масленицу — РАЗГУЛ (широкий четверг)

Уличные гуляния на Масленицу приобретали наиболее массовый характер по традиции именно в четверг. Народ высыпал на улицы, сходился в определенные места для совместных угощений, выпивок. Над деревнями звучали песни. Шум, гам, смех и звон колокольчиков сопровождали санные поезда. Скоморохи развлекали публику. Ледяные горки были облеплены ребятней и молодежью. Парни устраивали различные проказы. Разрастались кулачные бои.

Пятница на Масленицу — ТЕЩИНЫ ВЕЧОРКИ

Традиции на Масленницу предписывали зятя накануне лично самому приглашать на пятницу тещу к себе в гости. На угощение зятя, тоже с блинами, собиралась и прочая родня.

Суббота на Масленицу — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

По традиции в субботу невестка-молодуха проявляла свое искусство в приготовлении угощения и созывала к себе родственников.

Воскресенье на Масленицу — ПРОВОДЫ (сожжение Масленицы — ритуал проводов зимы)

На каком-то возвышенном месте устанавливался длинный шест, наверху которого закреплялось колесо, символизировавшее движение солнца к весне, которое с каждым днем все выше поднималось на небосводе. Это сооружение обкладывалось дровами, вениками и вечером разводился большой костер. Сжигалось чучело зимы, холода, сезонной смерти. Все это сопровождалось весельем, катанием на санях с гор, различными потехами. Огни эти были видны из деревни в деревню.

Празднование масленицы обязательно было связано с блинами, символизировавшими солнечный диск. В масленицу игрались свадьбы — и природа, и люди готовились к плодоношению.

Приметы и поговорки на Масленицу

Первый блин за упокой (на масленой).

Первая оттепель — вздохнули родители.

Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.

Без масла каша не вкусна.

Прошли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься (воронеж.).

Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.

Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.

Блин не клин, брюха не расколет.

Без блина не масляна.

На горках покататься, в блинах поваляться.

О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.

Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.

Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.

Масленица — семикова племянница.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.

Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

Масленица-блинница — скоморошья радельница.

Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).

Широка река Маслена: затопила и Великий пост.

Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.

Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.

Зять на двор — пирог на стол.

У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).

Придёт зять, где сметанки взять?

Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.

Не все коту Масленица, будет и Великий Пост.

Короткие поздравления с Масленицей-2018

Масленица – праздник этот
Любит каждый человек,
Полон он добра и света,
И для нас приятен всех!

С масленицей поздравляю,
И хочу вам пожелать,
Чтоб жили, бед не зная!
Никогда не унывать!

***

Масленица наступает,
Веселись, гуляй народ!
Я сестричку поздравляю –
Пусть всегда тебе везет!

***

Масленица правит за окном,
В этот день пусть лучшее случится,
И войдет удача в каждый дом!
Масленица к нам сегодня мчится!

***

За столом пусть семьи собираются,
Праздник удивительный идет –
В жизни счастье и мечты сбываются!
Масленица радости несет!

***

Я желаю счастья, без сомнения,
В Масленицу горестей не знать,
И любых желаний исполнения,
И блинами близких угощать!

***

Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!

***

Пусть с печеными блинами
К вам достаток в дом войдет,
Чтоб всего добились сами,
Пусть по жизни вам везет.

***

Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.

***

Пусть на масленой неделе
Удается все тебе,
Чтоб блины не пригорели,
Пир горою – на столе!

***

С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!

***

Озорной, веселый праздник,
Солнца возрождение,
Вам – удачи, море счастья,
Наши поздравления

***

На масленой, на неделе,
Всех мы угощаем!
Вам добра и всепрощенья
От души желаем!

***

Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!

Мы желаем вам добра,
И весеннего тепла!
Масленицу вы встречайте,
Всех блинами угощайте!

***

Пусть масленица входит
В ваш светлый дом с добром,
Порядок здесь наводит
И радует теплом.

***

Пусть масленица ярким светом
Всех ваших близких озарит,
Пускай вам даст на все ответы,
Здоровьем крепким наградит.

***

С масленицей поздравляю,
От души добра желаю,
Никогда не унывайте,
Всех блинами угощайте!

***

Сегодня Масленица и мы вас поздравляем!
Напечь вкусных блинов и гостей пригласить,
Веселых улыбок, мира, добра пожелаем,
И если было что-то плохое — простить!

***

С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!

***

Желаю в масленицу вам –
По всем заслугам и делам
Пускай воздастся в этот день,
Пусть будет праздновать не лень.

***

Пусть масленицы день чудесный,
Любимый, дарит только счастье,
Пускай живется интересно,
Пусть не угаснут наши страсти,

Пусть масленица дружит с вами,
Пусть в этот день вам повезет,
Пускай чудесными цветами
Вам жизнь букет преподнесет.

***

Я тебе, мой друг, желаю
Гору блинчиков с икрой,
С масленицей поздравляю!
Веселись, танцуй и пой!

***

Веселись, гуляй народ,
В этот праздник яркий!
Масленица нам несет
Новые подарки:

Гору кружевных блинов,
Кушаний довольно,
Масленицу будь готов
Отмечать достойно!

***

С Масленицей поздравляем,
Перемен больших желаем.
Принесёт пусть вам весна
Много света и тепла!
Веселитесь, жизнь прекрасна!
Пусть господствует добро!
Ну а мы желаем счастья,
И чтоб вам во всём везло!

 

 

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Источник: SAKHALIFE.RU
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12.02.2018

Трудности перевода или почему якутские дети застряли в Таиланде

Спорт
12.02.2018

Альпинист Симоне Моро покорил наивысшую точку Якутии

Экономика
12.02.2018

«Унция» представляет новый каталог корпоративных подарков

Спорт
12.02.2018

Олимпиада для меня потеряла смысл: Почему Никита Крюков отказался выступать под нейтральным флагом

Красота & Здоровье
12.02.2018

Высокая оценка московского коллеги дорогого стоит!