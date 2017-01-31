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31 января 2017, 19:41
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Масленица 2017: дата, пост, традиции и обычаи

Дата начала Масленицы меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост, который длится семь недель пред Пасхой. И именно перед Великим постом празднуется Масленичная неделя.

Масленица в 2017 году будет праздноваться с 20 февраля по 26 февраля!

Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица – это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

Масленица 2017 — это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица в селах и городах всегда отмечается массовыми гуляниями — шумно, весело и со щедрым угощением. Уверены, что народные гуляния на Масленицу 2017 будут не менее веселыми. Когда будет Масленица 2017, не стоит думать, что единственное угощение на праздники — блины. Как правило, когда празднуют Масленицу накрывают богатый стол. В старину на стол на Масленицу ставили и оладьи, и пирожки с разнообразными начинками: грибной, творожной, капустной, и не только.

Почему Масленица называется Масленица или Сырная седмица

Масленица получила свое название от того, что в последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за Пёстрой неделей. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

В храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина. Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы: чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских — обязательные блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка.

Народные обряды Масленицы

Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков. Главной героиней праздника была Масленица, воплощённая в чучеле. Масленица божеством не является, однако представляет собой архаичный этап развития умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле. Для крестьянина плодородие земли было крайне важно. Со стимуляцией плодородия связана еще одна сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Главный атрибут Масленицы — блины. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы.

Традиции на Масленицу

Дохристианская Масленица — отмечавшийся в марте, в дни весеннего равноденствия, языческий праздник проводов зимы — комоедицы. Празднование масленицы сопровождалось обрядами, прославлявшими солнце, символизировавшими смерть сезонной смерти и приближение возрождения природы, и продолжалось в течение недели. Масленица была днями всеобщего веселья и разгула, пиршества. Это был праздник желудка, сопровождавшийся пьянством и едой до обжорства. Находилось место и эротике. В некоторых селениях устраивались складчины-братчины, сообща, всей деревней, варилось пиво. Масленица — это широкий праздник. На расходы нельзя было скупиться.

Характерной особенностью празднования Масленицы являются катания. Специально устраивались ледяные горы, на которых собиралось множество народа. Катались на санках и на санях, создавая на них «кучу малу», на бересте и на любых подручных средствах. По традиции в деревнях на Масленицу непременно катались на лошадях, запряженных в разукрашенные сани. В передней части саней устанавливалась оглобля с закрепленным наверху колесом, символизировавшим солнце. Организовывались целые санные поезда. При всех развлечениях и потехах, катаниях и гуляниях присутствовали и принимали в них активное участие ряженые, скоморохи — таковы народные традиции на Масленицу. Переряживание, как и катания, было в обычае на протяжении всей недели. Широко также были распространены кулачные бои. Завершались праздники сожжением Масленицы.

Народные традиции на Масленницу

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица, у которых свои традиции. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

  • Понедельник на Масленицу — ВСТРЕЧА

К первому дню Масленицы по традиции готовились места общих гуляний, ледяные горки, балаганы; создавались запасы для угощения — пекли блины, пироги, оладьи, калачи, готовились закуски и выпивка. Молодежь делала соломенную куклу, изображавшую Масленицу. Куклу одевали, наряжали, на санках вывозили на возвышенное место и призывали Масленицу прийти, покататься и в блинах поваляться. Хозяйки начинали зазывать и угощать гостей.

  • Вторник на Масленицу — ЗАИГРЫШ (заигрывания молодых)

Традиции на этот день Масленицы молодежь с утра приглашала друг друга на блины. Парни и девицы обменивались визитами и после нескольких угощений выходили на улицы, на горки повеселиться, потешиться. Устраивались молодежные забавы. Парни высматривали невест, девушки — женихов.

  • Среда на Масленицу — ЛАКОМКА (у тещи на блинах)

В среду обильное угощение с обязательными блинами организовывала по традиции на Масленицу именно теща. Она собирала родственников с первоочередным приглашением и почитанием зятьев.

  • Четверг на Масленицу — РАЗГУЛ (широкий четверг)

Уличные гуляния на Масленицу приобретали наиболее массовый характер по традиции именно в четверг. Народ высыпал на улицы, сходился в определенные места для совместных угощений, выпивок. Над деревнями звучали песни. Шум, гам, смех и звон колокольчиков сопровождали санные поезда. Скоморохи развлекали публику. Ледяные горки были облеплены ребятней и молодежью. Парни устраивали различные проказы. Разрастались кулачные бои.

  • Пятница на Масленицу — ТЕЩИНЫ ВЕЧОРКИ

Традиции на Масленницу предписывали зятя накануне лично самому приглашать на пятницу тещу к себе в гости. На угощение зятя, тоже с блинами, собиралась и прочая родня.

  • Суббота на Масленицу — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

По традиции в субботу невестка-молодуха проявляла свое искусство в приготовлении угощения и созывала к себе родственников.

  • Воскресенье на Масленицу — ПРОВОДЫ (сожжение Масленицы — ритуал проводов зимы)

На каком-то возвышенном месте устанавливался длинный шест, наверху которого закреплялось колесо, символизировавшее движение солнца к весне, которое с каждым днем все выше поднималось на небосводе. Это сооружение обкладывалось дровами, вениками и вечером разводился большой костер. Сжигалось чучело зимы, холода, сезонной смерти. Все это сопровождалось весельем, катанием на санях с гор, различными потехами. Огни эти были видны из деревни в деревню.

Празднование масленицы обязательно было связано с блинами, символизировавшими солнечный диск. В масленицу игрались свадьбы — и природа, и люди готовились к плодоношению.

Приметы и поговорки на Масленицу

  • Первый блин за упокой (на масленой).
  • Первая оттепель — вздохнули родители.
  • Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.
  • Без масла каша не вкусна.
  • Прошли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься (воронеж.).
  • Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.
  • Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.
  • Блин не клин, брюха не расколет.
  • Без блина не масляна.
  • На горках покататься, в блинах поваляться.
  • О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.
  • Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.
  • Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.
  • Масленица — семикова племянница.
  • Масленица объедуха, деньгам приберуха.
  • Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.
  • Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.
  • Масленица-блинница — скоморошья радельница.
  • Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).
  • Широка река Маслена: затопила и Великий пост.
  • Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.
  • Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.
  • Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.
  • Зять на двор — пирог на стол.
  • У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).
  • Придёт зять, где сметанки взять?
  • Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.
  • Не все коту Масленица, будет и Великий Пост.
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