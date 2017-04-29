Машина провалилась на мосту в Якутии

28 апреля около 11.00 часов на 27-м километре автомобильной дороги муниципального значения Орто-Сурт – Кептин в Горном районе произошло дорожно-транспортное происшествие: провал на деревянном мостовом сооружении грузовика марки HOWO. Машина перевозила щебень с карьера «Скала», расположенного в Нижнем Бестяхе, в с. Кептин Горного района. К счастью, водитель большегруза не пострадал.

С его слов, знаков по ходу его движения об ограничении массы перед мостовым сооружением не было. Соответственно, водитель, перевозящий груз, не предполагал о возможных последствиях проезда тяжеловесной машины по мостовому сооружению.

Очевидно, что данное происшествие стало возможным из-за ненадлежащего осуществления дорожной деятельности, в связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении владельца автомобильной дороги по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

18 марта 2017 года Федеральным законом от 07.03.2017 №26-ФЗ в КоАП РФ внесены изменения в части увеличения штрафных санкций за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других сооружений. Так для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. В случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.