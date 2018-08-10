Мас-рестлинг вызвал большой интерес на соревнованиях в Нидерландах

Одним из национальных видов спорта, привлекших особое внимание публики, стал мас-рестлинг из Якутии, сообщает ТАСС.

Мас-рестлинг, бурятская борьба бухэ-барилдаан и ряд других национальных видов спорта России привлекли большой интерес публики в ходе прошедших в Нидерландах первых Европейских игр «Спорт для всех». Соревнования проходили 3-7 августа в ряде городов провинции Леуварден.

Как отметила представитель Российского союза боевых искусств Анна Субботина, в общей сложности в Нидерланды от России приехали 15 человек. Делегация представила такие национальные виды, как мас-реслинг, бурятская борьба бухэ- барилдаан, стрельба из бурятского лука, самбо и татарская борьба куреш. «Все виды пользуются большим интересом, ребят принимают здесь очень радушно, — заметила она. — Поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем будем участвовать в подобных мероприятиях».

Особенностью данных Игр, по словам Субботиной, является то, что в них нет соревновательной части. «Мы привозим только мастер-классы и демонстрационные программы, а наша основная задача заключается в том, чтобы показать национальные виды спорта, заинтересовать и привлечь людей, чтобы они занимались ими», — подчеркнула она.

Одним из национальных видов спорта, привлекших особое внимание публики, стал мас-рестлинг из Якутии. «Этот вид спорта сейчас становится очень популярным, — рассказала член президиума Международной федерации мас-рестлинга Лена Томская. — На данный момент международная федерация состоит из 46 членов, которые развивают этот вид спорт на всех континентах».

«В Нидерландах соревнования по мас-рестлингу проводятся в первый раз, — обратила внимание она. — И они вызывают очень живой интерес у людей, в частности, потому что это очень доступный вид спорта. Оборудование — это доска упора и деревянная палка. Конечно, у них есть свои параметры, но изготовить их очень просто».

«Бурятская борьба бухэ-барилдаан — это самый традиционный вид спорта бурятского народа, который берет свои истоки из глубокой древности, — рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. — Его особенностью является то, что в нем не начисляются очки или какие-то баллы: победа одерживается тем спортсменом, который заставил соперника коснуться земли любой третьей точкой. А еще бурятская борьба интересна тем, что спортсмены выступают в той традиционной одежде, в которой боролись еще несколько веков назад».