Мас-рестлинг включен в программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Молодежь Якутии выступила инициатором включения якутского мас-рестлинга в программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, сообщил сегодня министр по делам молодёжи и семейной политике региона Афанасий ВЛАДИМИРОВ.

«Благодаря активной позиции молодых общественников Якутии представители порядка 150 стран-участниц глобального мирового праздника молодёжи увидят якутский мас-рестлинг», — отметил Афанасий Владимиров, добавив, что мас-рестлинг имеет все шансы стать олимпийским видом спорта и поэтому нуждается в широкой популяризации. Благодаря инициативе Якутии в Сочи соберутся молодые спортсмены и настоящие звезды, развивающие мас-рестлинг по всему миру, от Австралии и Океании до Южной Америки. На фестивале в течение шести дней будут работать шесть площадок этого национального вида спорта Якутии.

«Включение мас-рестлинга, как национального вида спорта народов России, в спортивную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов – это итог нашей большой совместной работы, активистов республики, в частности, общественного посла фестиваля Сергея ФРОЛКИНА, успешного сотрудничества с Всероссийской федерацией мас-рестлинга, Международной федерацией мас-рестлинга и Оргкомитетом Фестиваля», — сказал министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха.

Якутию представят 54 спортсмена, большинство из которых будет защищать честь страны и родной республики на турнирах по мас-рестлингу. Всего в делегацию крупнейшего субъекта России вошло 150 человек, в том числе 44 волонтёра. В данное время списки участников, общественных послов и волонтёров проходят согласование в Росмолодёжи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в октябре этого года в городе Сочи. Мероприятие станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.