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Спорт
4 сентября 2018, 0:12
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Мас-рестлинг на Восточном экономическом форуме  

Международная федерация мас-рестлинга, возглавляемая сенатором Александром Акимовым, при спонсорской поддержке Угледобывающей компании «Колмар» второй год подряд включает международный турнир по мас-рестлингу в спортивную программу Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум является одним из самых масштабных мировых событий. Уровень его высочайший. Спортивная программа достаточно насыщенная. https://forumvostok.ru/programme/sport-programme/.

Пилотный турнир по мас-рестлингу во Владивостоке прошел в рамках ВЭФ в прошлом году и всеми был признан как успешный. Захватывающие и динамичные поединки гигантов мас-рестлинга не оставили зрителей ВЭФ равнодушными. Поэтому было принято решение сделать его традиционным.

Название турнира звучное – Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок Угледобывающей компании «Колмар». В этом году он пройдет 12 сентября снова на острове Русский, недалеко от города Владивостока, на красивейшей набережной бухты Аякс. А если быть точнее, на Улице Дальнего Востока, рядом с выставочным павильоном Республики Саха (Якутия).

Символом-талисманом международного турнира будет уссурийский тигр. Он изображен на гербе города Владивостока. Сила и мощь, ловкость и хитрый ум, решимость и стремительность– все эти качества присущи сильнейшим мас-рестлерам мира.

В этом году формат турнира значительно расширен – в нем примут участие спортсмены четырех континентов: Австралии и Океании, Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Весовая категория – абсолютная и это значит, что участие примут тяжеловесы и супертяжеловесы.

На помост выйдут сильнейшие атлеты Австралии, Азербайджана, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Индии, Исландии, Казахстана, Канады, Кореи, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Польши, России, Сербии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Узбекистана, Украины и Уругвая.

Почетными гостями Международной федерации мас-рестлинга будут:

— Одд Ерлинг Хоген, Соединенные Штаты Америки, вице-президент МФМ, ответственный за развитие мас-рестлинга в Северной Америке, президент Федерации мас-рестлинга США;

— Вилмар Силва Оливейра, Бразилия, вице-президент МФМ, ответственный за развитие мас-рестлинга в Южной Америке, президент Федерации мас-рестлинга Бразилии;

— Адам Дараш, Венгрия, президент Федерации мас-рестлинга Венгрии, ответственный за развитие мас-рестлинга в Европе;

— Ибрагим Моусса Файзах Абазид, Сирия, член Национального Олимпийского комитета Сирии, призер летних Олимпийских игр 1992 года по л/а, посол Международных спортивных игр «Дети Азии»;

— Георгий Балакшин, министр спорта Республики Саха (Якутия), призер летних Олимпийских игр 2008 года по боксу.

Атлеты самой престижной весовой категории прошли специальный отбор в своих странах и по их итогам примут участие в турнире по персональному приглашению Международной федерации мас-рестлинга. Большинство спортсменов уже прошло длительную процедуру аккредитации (всего несколько участников сейчас еще в ожидании получения одобрения).

Для нас большая честь, что самые именитые атлеты мира дали согласие и приедут на Дальний Восток соревноваться в самом молодом аккредитованном российском виде спорта. Это свидетельство того, что мас-рестлинг пользуется сейчас большой популярностью во всем мире.

Пришедший из глубины веков, он сочетает в себе народные традиции и современный спорт. Вдохновленный идеей мира и устойчивого развития в целях третьего тысячелетия, служит мостом дружбы, культурного обмена и успешного спортивного сотрудничества.

Представляем участников из разных стран поименно:

  1. Каллум Хаггерти — Австралия
  2. Рамиг Нуруев — Азербайджан
  3. Велизар Митов Тодоров — Болгария
  4. Рикардо Гевард Норт — Бразилия
  5. Алекс Веро — Венгрия
  6. Сачин — Индия
  7. Гудмундур Стефан Гуннарссон — Исландия
  8. Александр Краснов — Казахстан
  9. Джеффри Луис Мартенс — Канада
  10. Ким Чан Йонг — Корея
  11. Келдибек Атайбек Уулу — Кыргызстан
  12. Видас Блекайтис — Литва
  13. Миндаугас Жарас — Литва
  14. Родион Сукман — Молдова
  15. Банзрагч Баатар — Монголия
  16. Жан Гарт Матене — Новая Зеландия
  17. Мусаб Акрам Хан — Пакистан
  18. Роберт Калиновски — Польша
  19. Иван Галкин — Россия
  20. Далибор Зелен — Сербия
  21. Норберт Надж — Словакия
  22. Пейн Улис III — Соединенные Штаты Америки
  23. Сергей Трубицин — Узбекистан
  24. Силка Олег — Украина
  25. Висенте Гастон Соса Рейес — Уругвай
  26. Дементьев Антон — победитель «Кубка Колмар – 2017» — Россия

Угледобывающая компания «Колмар» учреждает значительный призовой фонд. Победитель и призеры получат уникальную наградную атрибутику. Спортивное событие украсит богатая культурная программа. По итогам Международного турнира по мас-рестлингу «Кубок УК «Колмар» увидят свет специальный выпуск журнала и фильм с одноименным названием. А все участники получат качественные фото с моментами своего участия в этом престижном событии.

Международная федерация мас-рестлинга благодарит председателя Попечительского совета МФМ Сергея Евгеньевича Цивилева и генерального директора Угледобывающей компании «Колмар» Артёма Анатольевича Лёвина за возможность организации и проведения самого масштабного мероприятия среди сильнейших мас-рестлеров мира. По своему статусу данные соревнования можно приравнять к чемпионату мира в абсолютной категории, а победителя — считать абсолютным чемпионом мира 2018 года.

Для спортсменов из разных континентов и гостей форума организаторы подготовили еще сюрпризы. Дополнительно к официальному старту решено добавить дружескую матчевую встречу среди всех участников «Кубка Колмар». Согласно жребию, участники будут поделены на две команды, сами выберут капитана и придумают название своей команде. Команда-победитель получит поощрительные призы от организаторов. Силачи мира также смогут показать свою мощь в поднятии и переноске природного камня весом в 151 кг. Абсолютный победитель в этом конкурсе получит специальный приз. Дружеские соревнования пройдут 13 сентября под общим названием «Битва гигантов мас-рестлинга «Тихоокеанский рубеж». Уверены, что состязания силачей на улице Дальнего Востока станут яркими моментами Восточного экономического форума этого года.

15-16 сентября каждый желающий попробовать свои силы в мас-рестлинге сможет пройти мастер-класс с последующим участием в турнире с поощрительными призами во время Дней Улицы Дальнего Востока.

https://youtu.be/_Lw8TtTC6TI

 

Источник: Лена Томская.
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