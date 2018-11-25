Мас-реслинг: 3 якутянина и 2 якутянки — чемпионы мира

Схватки мас-рестлеров после официального открытия чемпионата мира в ЦСП «Триумф» продолжились. Первый день чемпионата принёс золотые медали пятерым якутянам — троим мужчинам и двум женщинам.

В весе 60 кг Ислом АБДОМАЛИКОВ (Узбекистан) взял верх над сербом Якушином СПРОХОМ и занял третье место.

Ещё одним бронзовым призером чемпионата в этом весе стал казах Медет ЕСБУЛАЕВ, одолевший Махира АГХАЕВА со счетом 2:0.

Евгений УДИН (Россия, 60 кг) в трёх попытках был сильнее Азамата АСАНОВА из Кыргызстана. Однако чемпион родом из Амги всё же заставил своих болельщиков поволноваться. Соперник у него был достойный — Азамат Асанов сопротивлялся до конца. Удину аплодировали даже громче, чем нашим первым чемпионам. Золотую медаль он завоевал в более упорной борьбе, чем ЧЕРНОГРАДСКАЯ и СЕДАЛИЩЕВА. Так якутские фанаты оценили накал борьбы на помосте.

В борьбе за медали в весовой категории 90 кг спортсмен из Кыргызстана Емиль МУСУРАЛИЕВ занял третье место. Он победил венгра Норберта ДУШНОКИ.

Капитан сборной России Павел ЧЕРНОГРАДСКИЙ (весовая категория 90 кг) уверенно победил Азата ТАШТАНБЕКОВА — 2:0. Спортсмены гораздо дольше готовились к поединку. Сама схватка из двух попыток длилась считанные секунды. Павел Чергоградский продолжает уникальную серию побед: пять лет подряд он побеждает на турнирах, в которых участвует.

Встречи в весовой категории 125 кг закрывали программу сегодняшнего дня чемпионата.

Спортсмен Александр КРАСНОВ из Казахстана победил американца Томаса СРОКА.

Краснов уже приезжал в Якутск на первый чемпионат мира, но тогда призером ему стать не удалось. Теперь он занял третье место и выполнил задачу минимум, поставленную перед собой на этом чемпионате.

Борьба за ещё одну бронзовую медаль получилась упорной. После двух попыток счёт равный — 1:1. Венгр Доминик ДЖУКАШ травмировал ногу, но, получив медицинскую помощь, он вышел на решающий раунд. В итоге все-таки победил Насимжон РАЖАПОВ из Казахстана. Однако мужественно венгерского спортсмена трибуны проводили аплодисментами.

В последнем поединке первого дня соревнований россиянин Иван ГАЛКИН победил Патрика НАВАРА из Чехии.

Напомним, что сегодня две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу – Наталья ЧЕРНОГРАДСКАЯ в весе до 55 кг и Саина СЕДАЛИЩЕВА в весе до 75 кг.

Георгий ТАТАРИНОВ, ЯСИА. Фото Андрея СОРОКИНА, ЯСИА.