Маршрутка № 8 поменяла схему движения

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 13 июля 2018 года до возобновления проведения ремонтных работ по улице Чайковского автобусный маршрут №8 будет осуществлять движение согласно указанной схеме.
Источник: якутск.рф.
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Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 13 июля 2018 года до возобновления проведения ремонтных работ по улице Чайковского автобусный маршрут №8 будет осуществлять движение согласно указанной схеме.
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