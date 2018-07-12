Маршрутка № 8 поменяла схему движения

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 13 июля 2018 года до возобновления проведения ремонтных работ по улице Чайковского автобусный маршрут №8 будет осуществлять движение согласно указанной схеме. Источник: якутск.рф.

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