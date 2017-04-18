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Культура & Образование
18 апреля 2017, 9:42
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Марк Жирков написал еще один балет – «Якутия»?

Считалось, что М.Н. Жирковым в соавторстве с Г.И. Литинским, написано только два балета – «Полевой цветок» и «Алый платочек»

О собрании сочинений первого якутского композитора Марка Жиркова: неизвестные страницы музыкальной культуры Якутии

8 апреля 2017 года исполнилось 125-лет со дня рождения первого якутского композитора, выдающегося общественного деятеля, истинного энтузиаста своего дела, крупного музыкального организатора, основоположника генеральных направлений якутской музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ЯАССР Марка Николаевича ЖИРКОВА.
Он был уникальной личностью, появление которой на арене якутского музыкального искусства была востребовано ходом историко-культурного развития нашей республики, активными процессами общественной жизни. Его роль для музыкальной культуры Якутии огромна.
Марк Жирков подобно Петру I , «прорубил» для якутской музыкальной культуры окно в мир академического музыкального искусства, показал пути слияния традиционной музыкальной культуры якутов с музыкальным профессионализмом европейского типа. Ему удалось это сделать в переломный для развития музыкальной культуры Якутии период именно потому, что он был сыном двух народов, двух культур – русской, воплощенной в локальной вилюйской казачьей традиции и якутской. В равной степени владея языками и характерной ментальностью, он легко модулировал из одного культурного пространства в другое, находил точки соприкосновения и их органичного симбиоза, в результате которого и рождалась профессиональная музыкальная культура якутского народа.
Творчество первого якутского композитора Марка Николаевича Жиркова обширно и многообразно. Оно включает в себя произведения различной жанровой направленности: первые национальные оперы, первые национальные балеты, камерно-вокальные, камерно-инструментальные произведения, хоровые, оркестровые сочинения, музыку к драматическим спектаклям.

Наследие М.Н. Жиркова, несмотря на всю свою самобытность, значимость и несомненную художественную ценность, до сих пор является малоисследованной страницей якутской профессиональной музыкальной культуры [4-9]. Нотные рукописи композитора, так как сам он при жизни в виду своей большой занятости и загруженности организационной и общественной работой мало заботился об их сохранении и систематизации, разрознены и рассредоточены. М.Н. Жирков оставил после себя большой, но неупорядоченный архив, который некоторое время находился в Архиве ЯФ СО АН СССР, а затем по его систематизации работали С.А. КОНДРАТЬЕВ и А.Н. МАЗАЕВ, а также другие исследователи и музыканты. Некоторая часть, особенно вокальные сочинения, инструментальные пьесы, очевидно, остались на руках у его современников.
К настоящему времени были опубликованы клавир оперы «Нюргун Боотур» на русском языке, часть обработок «100 якутских песен», труд «Якутская народная музыка» с купюрами и сокращениями [1-3; 10].
В связи с большой значимостью и основополагающей ролью Марка Николаевича Жиркова в формировании и развитии якутской профессиональной музыкальной культуры, а также в связи со знаменательной датой – 125-летием со дня рождения, организационным комитетом по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова (Распоряжение главы Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2016 г. № 777-РГ), было принято решение подготовить собрание сочинений первого якутского композитора, которое было поддержано заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) А.П. ДЬЯЧКОВСКИМ – председателем оргкомитета, министром культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) В.И. ТИХОНОВЫМ — заместителем председателя оргкомитета, главой муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) С.В. ВИНОКУРОВЫМ — заместителем председателя оргкомитета.
Основной массив нотных рукописей М.Н.Жиркова хранится в Научно-исследовательском центре по книжным памятникам Национальной Библиотеки РС (Я) наряду с 1,5 млн. книжными памятниками, информационными носителями и рукописными коллекциями.
Пришедший к руководству библиотекой в 2016 году директор, кандидат исторических наук С.В. МАКСИМОВА одним из приоритетных направлений деятельности определила сохранение и популяризацию редких фондов, их научное осмысление и введение в широкий культурный оборот. Сотрудниками Национальной библиотеки РС (Я), согласно плану юбилейных мероприятий М.Н. Жиркова, ведется большая кропотливая работа по обнародованию музыкального наследия композитора.
Была создана группа составителей первого тома «100 якутских песен» в лице музыковеда, кандидата искусствоведения, автора проекта, научного руководителя и ответственного редактора серии Т.В. ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ, библиографов Национальной библиотеки РС (Я) — заслуженного работника культуры РС (Я), лауреата государственной премии им. П.А. Ойунского В.Н. ПАВЛОВОЙ, отличника культуры РС (Я) Т.Н. СЕМЕНОВОЙ, музыкального редактора, заслуженного деятеля искусств РС (Я) К.А.ГЕРАСИМОВА. Пришло время обнародовать сочинения М.Н.Жиркова и сделать их доступными для широкого круга читателей.
Разработанная научным руководителем на основании изучения материалов рукописной коллекции М.Н. Жиркова в Научно-исследовательском центре по книжным памятникам Национальной библиотеки РС (Я) структура собрания сочинений включает в свой состав 10 томов: среди них песни, хоровые обработки, оперные клавиры, балетные партитуры и другие сочинения выдающегося якутского композитора.
Все вышеперечисленные материалы имеют большую научную и практическую ценность, и надеемся, в скором времени найдут своих читателей и исполнителей. Издание томов Собрания сочинений начато при финансовой поддержке МР «Вилюйский улус (район)».
Особо хотелось бы выделить ранее неизвестные балетные сцены «Якутия», в заглавии нот которых стоит имя М.Н. Жиркова . В трудах исследователей данное сочинение ранее не рассматривалось.

Считалось, что М.Н. Жирковым в соавторстве с Г.И. Литинским, написано только два балета – «Полевой цветок» и «Алый платочек». Оно ни разу не исполнялось и не ставилось на сцене.
В описании коллекции А.Н. МАЗАЕВЫМ содержится упоминание о том, что балетные сцены «Якутия» написаны в соавторстве с неизвестным автором. Можно предположить, что им мог быть профессор И.И. ДУБОВСКИЙ, у которого М.Н. Жирков проходил обучение в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и под его руководством мог написать данное сочинение в качестве итоговой учебной работы. Детальнее об этом можно будет судить после специализированного рассмотрения данного сочинения.
Следует подчеркнуть, что в истории якутской музыки предпринимаемое издание собрание сочинений М.Н. Жиркова станет первым опытом подготовки к изданию собрания сочинения якутских композиторов. До настоящего момента публикации подобного рода не было. Отрадно, что первым к изданию подготовлено собрание сочинений именно первого якутского композитора, основоположника национальной композиторской школы Марка Николаевича Жиркова.

Т.В.ПАВЛОВА-БОРИСОВА, кандидат искусствоведения, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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