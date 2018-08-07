Мария Турантаева: Пришло время для создания Постоянного Совета по вопросам культуры при Главе Якутии

Пришло время для создания Постоянного Совета по вопросам культуры при Главе Республики Саха (Якутия). Об этом заявила заместитель директора ГУ РС (Я) «Театр Олонхо» Мария Турантаева по итогам дискуссионной площадки, посвященной проблемам сохранения традиции и развития инновации в сфере культуры в современном мире.

«Искусство и уровень культуры в нашем регионе развито очень сильно, можно сказать, на уровне производства. Но мы в основном варимся в собственном соку. Считаю, что наступила пора начинать экспансию в Россию и выходить на мировой рынок. Чем больше будет у нас прорывов, тем выше будет уровень культуры и искусства. Что касается «Театра Олонхо», то я хочу сказать, что на стыке 20-21 вв. в основе нашей работы лежит традиционное исполнение олонхо, искусство шаманизма, национальный праздник «Ысыах». Наш театр одним из первых стал использовать цифровые технологии, которые применяются в спектаклях, постановках. Практикуются совместные проекты с министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями в проведении Ысыаха Олонхо, которые на сегодняшний день дали хороший импульс дальнейшего совместного сотрудничества. Искусство и цифровые технологии – это не будущее, а настоящее. Хотелось бы в будущем иметь свой цифровой театр», — сказала Мария Васильевна.

«Встреча, безусловно, прошла очень продуктивно. По итогам встречи можно сказать, что пришло время для создания Постоянного Совета по вопросам культуры при Главе РС(Я)», — подчеркнула она.

Напомним, 6 августа в Музейном комплексе «Россия — моя история» г. Якутска состоялось обсуждение дальнейших перспектив отрасли с участием врио Главы региона Айсена Николаева, создателей и хранителей культуры – деятелей театров и концертных организаций, сотрудников музеев и библиотек, издательств, специалистов домов культуры, коллективов художественной самодеятельности.