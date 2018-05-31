Мария Каменева: Всегда гордилась и горжусь тем, что я врач-кардиолог

В нынешнем 2018 году ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница» отмечает свой 175-летний юбилей. Сегодня у нас в гостях врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач РС(Я), Отличник здравоохранения РС(Я), врач-кардиолог КАМЕНЕВА Мария Дмитриевна.

Моим примером для подражания всегда была моя мать Александра Васильевна СКРЯБИНА, которая всю жизнь проработала фельдшером во многих улусах республики и в Якутске. Мама заслужила глубокое уважение своих пациентов и коллег своей добросовестностью и ответственностью. Она была всегда пунктуальна, была убеждена, что медработник не имеет права опаздывать на работу и очень гордилась своим призванием. Так что, для меня не было вопросов, какую профессию выбрать. Сразу после восьмого класса поступила в медучилище и, после его окончания в 1968 году, сама попросилась распределить меня в сельскую больницу.

50 лет назад, я, тогда молодой фельдшер, по факту – восемнадцатилетняя девушка, приехала в Абагинскую участковую больницу Амгинского района. Весь первый рабочий день я знакомилась с медперсоналом стационара и амбулатории, все осмотрела и старательно запомнила. Со второго дня началась работа: до обеда – стационар, после обеда – амбулаторный прием, а ближе к вечеру – работа по вызовам. А вызвать фельдшера могли и поздней ночью, и ранним утром. Так что требовалась неслабая выносливость. Мой участок, строго говоря, был врачебным, но врачей туда было калачом не заманить, поэтому участок вели фельдшеры. Моя предшественница, которая до меня там долго работала, замечательный фельдшер, очень добрая женщина, ЗАХАРОВА Евдокия, так обрадовалась, когда меня увидела. По-матерински заботилась обо мне, все рассказала и показала, полностью ввела в курс дела.

Раньше очень уважительно относились к медработникам. Например, ко мне сразу стали обращаться по имени и отчеству, называли доктором, даже пожилые люди, хотя не могли не видеть, что я была тогда совсем молодая и даже не была врачом. Было сначала непривычно, но я поняла, что уважение коллег и пациентов надо оправдать. Пришлось даже расстаться с косичками, сделать взрослую прическу.

Персонал Абагинской больницы – какие же это прекрасные были люди – добрые, заботливые, трудолюбивые! Все выполняли не только свои обязанности, но и много других. Например, старшая медсестра была и процедурной медсестрой, и заполняла документы в амбулатории, а также с патронажем обходила всех новорожденных. Водитель нашего единственного транспортного средства – лошадки, был конюх, он же столяр-плотник-слесарь, мастер на все руки, он же и сторож. Да и мне многое приходилось делать своими руками. Как раз наш курс научили самостоятельно изготавливать капельницы из подручных материалов. И я две таких капельницы сама сделала. Недостающие компоненты и резиновые трубки купила в аптеке райцентра. А потом, всякий раз, когда ездила в райцентр за лекарствами, стерилизовала свои самодельные капельницы в единственном на весь район автоклаве. Надо ли говорить, что мои пациенты раньше ничего подобного не видели, поэтому буквально «пучили глаза» на мое «ноу-хау». Даже коллеги с искренним любопытством наблюдали за моими «священнодействиями». Эти капельницы довольно скоро пригодились для серьезного случая.

Однажды ко мне на моторке с дальнего покоса привезли сенокосчика, на которого напал медведь. Помимо прочих ран, у бедняги была скальпирована голова, и это было зрелище не для слабонервных. Вся волосистая часть головы была содрана на лицо, с волос капала кровь, к страшной ране и скальпу прилипли какие-то веточки, хвоинки, шишечки лиственницы – ужас! Как-то получилось, что я дежурила одна, и принимать решения пришлось самой и быстро. В голове крутилась только одна мысль: «ПХО. Мне надо делать ПХО» (первичную хирургическую обработку). Тщательно промыла рану перекисью, с трудом натянула скальп обратно на место, долго все зашивала. При этом пациент, мужчина лет пятидесяти, не кричал, не стонал, молча терпел страшную боль, только смотрел благодарно. И от этого молчания было как-то жутковато, и очень жалко мне его было, бедненького. После завершения перебинтовала голову, как чепчик, очень забавно получилось, еле сдержала смех, потом положила пострадавшего под капельницу, чтобы очистить кровь. И, когда сенокосчик, оказавшись в палате на койке, деловито достал беломорину и закурил, у меня просто духу не хватило у него папиросу отобрать: ведь у нас даже никаких обезболивающих на такой случай не было – надо же было человеку как-то успокоиться, прийти в себя. Но потом, когда дело пошло на поправку, курить я уже не разрешала – больничный режим нарушать нельзя!

Как-то раз пришлось посреди зимы ехать на лесоповал к больному. Конюх запряг лошадь в сани, постелил сено, уложил меня и заботливо укутал тулупом, как ребенка, и мы долго-долго ехали на дальнюю деляну. Несмотря на мороз, красиво было, как в сказке: тишина, толстые-претолстые высокие деревья в снегу, старенькая избушка, вросшая в землю, тоже вся крыша в снегу, светится маленькое окошко. А сами лесорубы мне сначала показались довольно страшными, ведь многие из них были бывшими заключенными. Но какими же они оказались вежливыми, даже чуть ли не рыцарственными с молодой фельдшерицей! Даже ни одного мата, ни одного грубого слова я не услышала за все время, видимо, они заранее договорились между собой. В обратный путь двинулись уже вместе с больным, у него было воспаление легких, надо было срочно госпитализировать.

Вообще, люди на селе были тогда как-то сердечнее и душевнее. Когда на прием ко мне приходили, надевали лучшую одежду, как на праздник. Я это очень хорошо чувствовала, и так хотелось их ожиданиям соответствовать, что я всегда очень старалась, и очень жалела, что я не все умею лечить, так всем желала добра.

За хорошую работу мне дали направление от райкома комсомола на поступление в медицинский факультет ЯГУ. Поехала чуть ли не со слезами, так жаль было прощаться с коллегами и пациентами. Главный врач Абагинской больницы, женщина большой и красивой души, ТИМОФЕЕВА Тамара Дмитриевна тоже отпустила меня, скрепя сердце. На прощание сказала, что мне обязательно надо выучиться на врача.

А кардиологом мне посоветовал стать сам заведующий курсом кардиологии МЛФ ЯГУ ПЕТРОВ Родион Алексеевич. Сказал при этом, что врачи-кардиологи – это элита медицины. Не хочу умалять заслуги своих коллег, профессионалов по другим группам заболеваний, но я всегда гордилась и горжусь, что я врач-кардиолог. Кстати о Родионе Алексеевиче я потом узнала в Москве, что тогдашнее светило кардиологии знаменитый профессор ПУШКАРЬ очень хотел его оставить у себя на кафедре, но Родион Алексеевич отказался, решив, что у себя на родине принесет больше пользы.

В 1979 году заведующая кардиологического отделения Якутской городской больницы ШИШКИНА Галина Ивановна пригласила меня к себе в отделение. Руководитель она была жесткая, требовательная, но справедливая, при этом специалист высочайшего класса, замечательный диагност и отличный организатор. Всегда у нее было свое мнение. Я работала с ней больше 14 лет и постаралась многому от нее научиться, перенять ее опыт и профессиональные навыки. Ей благодарны очень многие якутяне за то, что она заставила болезни отступить и подарила пациентам многие годы продленной жизни.

Кардиологическое отделение Якутской городской клинической больницы стало для меня родным домом, а мои коллеги, от врачей до медсестер и санитарок стали для меня почти семьей. Долгие годы я тоже заведовала кардиологическим отделением, внесла свой вклад в развитие отделения, в подготовку специалистов. Не зря говорят, что человек любит то, во что вкладывает себя, свою энергию, и ценит только тот успех, который дался с трудом. Вот и я люблю наше кардиологическое отделение, привязалась к нему, как родному дому, ведь столько сил и нервов потратила на него когда-то.

Особенно трудно было в 90-е годы, когда очень многого не хватало, медработники по полгода не получали зарплату. Одному Богу и главному врачу Николаю Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ известно, как Якутской городской клинической больнице удалось выстоять и сохранить коллектив в лихие 90-е, когда даже некоторые государственные механизмы порой не выдерживали и рушились. Свидетельством фантасмагории того смутного времени может послужить следующее забавное воспоминание. Раздатчицы отделений, которые приносили пищу для больных в больших пищевых термосах в наш корпус, как-то пожаловались: «Мы боимся таскать еду. За нами на улице ходят верблюды и как-будто хотят ее отобрать». Раньше они жаловались на нападения стаи одичавших собак, и это была большая проблема. Но верблюды у нас в Якутске? Конечно, я даже рассердилась на нашу раздатчицу за такой неуместный розыгрыш. А потом выглянула в окно и глазам своим не поверила – действительно, стоит двухгорбый верблюд и так и смотрит, чего бы поесть.

Естественно, на общебольничной врачебной конференции поставила перед администрацией больницы вопрос ребром: как защитить раздатчиц от посягательств верблюдов. Какой тут поднялся смех на весь актовый зал, это надо было слышать. Я и сама посмеялась, но все-таки сказала, что это не шутка. К чести главного врача, Николая Николаевича ВАСИЛЬЕВА, на следующей врачебной конференции он за всех коллег извинился передо мной и сказал, что я была права. Как потом выяснилось, верблюды действительно были, они, вроде бы, сбежали из какого-то обанкротившегося домашнего зверинца. Вот куда эти верблюды потом девались, как-то не припомню.

175-летие нашей больницы мы встречаем значительными достижениями практически по всем направлениям совершенствования лечебного процесса и оказания медицинских услуг. Эта заслуга, как слаженной работы нашего дружного коллектива, так и благодаря большим усилиям, прилагаемым нашим руководством, под началом главного врача, заслуженного работника здравоохранения РФ, заслуженного врача РС(Я), Отличника здравоохранения РФ и РС(Я) ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича.

Сейчас, по прошествии многих лет, я думаю, что добилась в жизни почти всего, чего загадывала в молодости. За долгие годы своей работы я помогла многим людям, осуществила многие свои мечты, даже освоила смежную профессию врача УЗИста и могу теперь все заболевания сердца видеть прямо на экране монитора. Твердо знаю, что чудеса случаются, только если сама приложишь большие усилия к их исполнению. У меня хорошая семья, взрослые сыновья, сейчас соя главная мечта: чтобы мои близкие были здоровы и не болели.

Моим любимым хобби является чтение книг и огородничество. Так приятно летом утром нарвать зелени на завтрак с собственной грядки, нарезать свои огурцы из теплицы – это ведь тоже счастье. Цветы сажаю, мои любимые – это скромные анютины глазки и неприхотливые циннии. Не представляю себе лето без подсолнухов – сажаю их по краю картофельного поля. Они, как маленькие солнышки. Как будто вся красота лета заключена в них.

В год 175-летия нашей больницы желаю всем своим коллегам новых успехов в работе, бодрости и оптимизма, непрестанной тяги к самосовершенствованию и профессиональному росту, постоянной взаимовыручки, взаимопонимания и взаимной поддержки. Своим пациентам я желаю долгих лет жизни, неуклонного выполнения врачебных назначений. Счастья, радости и достатка вам и вашим семьям!