Мария Амыдаева: Верю, что Александр Саввинов будет работать во имя развития и процветания Якутска!

Многодетная мать Мария Амыдаева работает психологом в санатории «Абырал», но больше известна своей общественной деятельностью. Мария Николаевна – член правления общественной организации «Лига женщин города Якутска», и с недавнего времени доверенное лицо кандидата на должность главы города Якутска Александры Саввинова.

Мария Амыдаева рассказала, почему доверяет Александру Саввинову.

«С Сан Санычем впервые познакомилась 18 лет назад. Тогда он, будучи впервые избранным депутатом от Центрального округа, посещал многодетные семьи с подарками для детей. Зашел и в нашу квартиру со словами: «Здравствуйте, я ваш депутат Александр Саввинов». С тех пор прошло немало времени, но ежегодно он продолжал оказывать внимание многодетным семьям. Это и традиционные новогодние сладости для детишек, и помощь продуктовыми наборами малоимущим семьям, поездки в зоопарк «Орто Дойду», подписка на газеты и многое другое.

Позже, когда я занялась общественной работой в составе женсовета Центрального округа, мы начали проводить мероприятия по поддержке ветеранов, пожилых людей, инвалидов. И я узнала, что наш депутат Сан Саныч всегда очень активно поддерживает добрые инициативы. Именно с его подачи в 2012 году зародился и стал ежегодным городской конкурс детского рисунка «Ромашка». Дети из многодетных семей, обучающиеся в художественных школах, кружках с особым трепетом ждут этот конкурс, способствующий развитию творчества.

Конечно, мы очень благодарны нашему депутату за поддержку социально значимых мероприятий. Запомнилось награждение в управе Центрального округа лучших многодетных отцов на окружном конкурсе «Отец – наша гордость!». Александр Александрович тогда произнес напутствие: «Пусть этот конкурс станет традиционным, масштабным, и в последующие годы будет проводиться в красивом зале, с большим количеством участников». И его слова сбылись!

Проект «Отец – основа крепкой семьи» вырос до республиканского уровня. Мы тогда мечтали выпустить хотя бы небольшую брошюрку об отцах. При содействии нашего депутата получилось выпустить первую книгу с историями семей, в которых отцы служат не только достойно воспитывают детей, но и активно участвуют в общественной жизни нашего города.

Еще много хорошего можно рассказать о Сан Саныче, нашем депутате, а ныне кандидате на главу города Якутска. Он всегда очень ответственно относится к своей должности, ему чужды пиар и самовосхваление. Умеет выслушать, немногословен, не любит давать пустые обещания, но всегда старается помочь.

Несомненно, Александр Саввинов как никто другой знает проблемы города, умеет их грамотно решать. В должности председателя Якутской городской Думы очень плодотворно работал с Окружной администрацией. Вместе это очень эффективная команда, результаты деятельности которой видим по нашему стремительно развивающемуся городу.