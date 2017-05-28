Марина Силкина: Жители округов проявляют большой интерес к предварительному голосованию

Марина СИЛКИНА, депутат Якутской городской Думы:

Я проживаю в Строительном округе, с утра проголосовала на участке, расположенном в Училище олимпийского резерва по ул.Жорницкого,13. Пришла вместе со своей мамой Горбуновой Агнией Владимировной, ветераном труда. Моей маме 81 год, несмотря на перенесенную недавно операцию, она на костылях пришла со мной на участок, чтобы отдать свой голос. Мы с мамой очень горды тем, что выполнили гражданский долг, считаю, что в этот день каждый житель города Якутска обязан проявить избирательную активность и прийти на участки.

Являюсь депутатом по Гагаринскому округу, жители которого голосуют в здании СОШ № 24 по ул.Можайского, 23/1. Хочу отметить, что по сравнению с прошлыми годами, население Гагаринского округа стало более активным и инициативным. На участке много народу, по состоянию на 12 часов пришли голосовать уже порядка 300 человек, для округа это хороший показатель. Думаю, во многом активность населения зависит от организационной и разъяснительной работы, которая была своевременно проведена среди населения. Люди идут не просто голосовать, а с понимаем, для чего они это делают.

В Строительном и Гагаринском округах у жителей очень хорошее настроение. Сегодня здесь проводятся еще ярмарки здоровья, можно купить рассаду цветов и овощей. Также в школе № 24 состоялся праздничный концерт, посвященный началу долгожданного лета. В целом, у всех очень позитивный настрой. Вижу, что приходят на участки для голосования и молодежь, и ветераны, и пожилые. Призываю всех горожан быть активными, прийти на участки и поддержать кандидатов.