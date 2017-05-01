Марина Силкина продолжила акцию «Вызов – кузов!»

Экологическая акция «Вызов-кузов!» проводится в Якутске уже не первый год. Суть акции такова: участник, приняв вызов от предыдущего участника, за собственные средства арендует манипуляторную технику, находит участки с заброшенными кузовами и сдает их в утиль на металлобазу. На сегодняшний день благодаря акции с территории городского округа «город Якутск» вывезено сотни кузовов

За это время к экологической акции присоединились Управлениями округов и пригородными администрациями проводится большая работа по выявлению бесхозных кузовов машин и другого металлолома, который засоряет территорию города.

В свое время глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ и председателю Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ приняв участие в акции, показал свой личный пример, который с удовольствием подхватили политики, чиновники, депутаты, спортсмены, руководители предприятий и организаций, общественные деятели, звезды якутской эстрады.

В этом году эстафету акции «Вызов-кузов» приняла Марина СИЛКИНА, первый заместитель председателя Якутской городской Думы, организовав вывоз брошенного остова машины за счет собственных средств, и тем самым внесла свою лепту в благоустройство территории родного Якутска.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.