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Столица
4 июля 2018, 12:26
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Марина Силкина: Дети с расстройством аутического спектра будут учиться в школе

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина провела рабочую встречу с Управлением образования города Якутска, и Министерства образования республики с целью изучения ситуации по организации обучения детей с расстройствами аутического спектра в условиях общеобразовательной организации в ГО «город Якутск». Всего на повестке было затронуто два основных вопроса: подготовка кадров, а также образовательного учреждения к приему детей осенью этого года.

​Напомним, что в мае состоялось очередное заседание постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы, где был рассмотрен вопрос о создании учебных мест в общеобразовательных школах Якутска для детей с аутизмом к 1 сентября 2018 года. ​По итогам заседания комиссии, депутатами было принято решение рекомендовать Управлению образования Окружной администрации Якутска открыть ресурсный класс по обучению детей с расстройством аутического спектра в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №35 — пока это единственная в Якутии инклюзивная школа для детей с ограниченными возможностями​. До открытия вновь строящегося здания школы детей предлагается разместить в здании школы №10, где обучаются дети школы №35.

Также было принято решение провести во втором квартале совещание у первого заместителя Председателя Якутской городской Думы Марины Силкиной по вопросу подготовки кадров для ресурсного центра, согласно рекомендации постоянной комиссии определить кандидатуры педагогов (учителей, тьюторов) для прохождения курсов повышения квалификации по работе с детьми с расстройством аутического спектра.

Вчера, 2 июля, Марина Силкина встретилась с начальником Управления образования Окружной администрации Василием Петровым, главным специалистом отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки республики Любовь Бетчитовой, и начальником отдела мониторинга и качества образования Управления образования Окружной администрации Натальей Степановой. Участниками встречи стали члены родительского актива детей с расстройством аутического спектра.

Министерство образования республики проинформировало, что в ближайшее время вопрос финансового обеспечения обучения педагогов будет разрешен. На эти цели предусмотрено 1,2 млн. рублей. Обучение будущие педагоги смогут пройти осенью этого года в виде семинара. Остался вопрос с местом обучения — будут ли педагоги проходить обучение в ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в Москве, или министерство решит пригласить специалистов в Якутск, что было бы гораздо эффективнее, поскольку в этом случае удалось бы охватить гораздо больше педагогов, и не только тех, кто будет в дальнейшем работать в СОШ №35, но и из других образовательных учреждений, в том числе и дошкольных. Об этом отметила Наталья Степанова.

«Первого сентября дети пойдут в СОШ №10, но обучаться там не смогут, поскольку дополнительный класс открыть в стенах здания нет возможности. Поэтому до открытия школы №35, где будет создан ресурсный центр для детей с нарушением аутического спектра, дети будут учиться в стенах Центра психолого-медико-социального сопровождения. Мы признаем, что сталкиваемся с такой ситуацией впервые, поскольку во всем городе из 43 тысяч обучающихся только один ребенок аутист окончил образовательный класс школы №32 в поселке Геологов. Поэтому не исключено, что дети после первого-второго года обучения в ресурсном центре смогут перевестись и в обычную школу, исходя из медицинских показаний«. — рассказала Наталья Степанова.

К концу ноября планируется ввод МОБУ СОШ №35, но с учетом всей документации и проверок, школа сможет принять детей в феврале 2019 года, уточнил Василий Петров. На сегодняшний день в Якутске насчитывается более 90 детей с диагнозом нарушение аутического спектра, и семеро из них в сентябре этого года должны пойти учиться в 1 класс.

«Мы очень плотно занимаемся этим вопросом, и признаем, что по педагогам у нас есть проблема, и она основная, поскольку найти помещение для обучения детей не так сложно, как найти высококвалифицированных специалистов. Но к сентябрю этого года мы разрешим этот вопрос и, я надеюсь, Министерство образования республики, который и должен заниматься подготовкой кадров, эту ситуацию разрешит», — ​заключила Марина Силкина.

Родителей такой вариант вполне устроил. ​​В августе предстоит еще одна встреча первого заместителя председателя Якутской городской Думы Марны Силкиной с руководителями ведомств и учреждений, в том числе директором СОШ №35.

 

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы. 
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