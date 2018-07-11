Минпред: У нас нет права влиять на деятельность коммерческого банка

Министерство туризма, торговли и предпринимательства Якутии готово оказать любую посильную помощь пострадавшим предпринимателям, которые являются вкладчиками лопнувшего банка «Таатта».

«Более двух тысяч предпринимателей республики имели счета в этом банке, и за каждым из них стоят наемные сотрудники. Мы на постоянной связи с ними и готовы оказать им любую посильную помощь, хотя полномочия министерства ограничены. У нас нет права влиять на деятельность коммерческого банка», — прокомментировала ситуацию ЯСИА заместитель министра туризма, торговли и предпринимательства Марина Богословская.

Также она отметила, что многие предприниматели создали объединения и приходят в министерство с готовыми предложениями. «Мы всячески поддерживаем инициативы предпринимательского сообщества, которое создало рабочую группу под руководством представителя ОНФ Олега Маклашова. Также активно подключилась к работе лидер движения предпринимателей «Вместе мы сила» Ирина Котенко», — отметила Богословская.

Напомним, что 5 июля Банк России отозвал у банка «Таатта» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.