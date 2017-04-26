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26 апреля 2017, 1:49
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Марианна Магомедова досрочно сдала свой мандат

25 апреля 2017 года на XXVIII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва, руководимого Александром ЖИРКОВЫМ, парламентарии республики досрочно прекратили полномочия народного депутата Республики Саха (Якутия) Марианны МАГОМЕДОВОЙ.
Как сообщила председатель мандатной и регламентной комиссии парламента Якутии Марфа ФИЛИППОВА, проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Магомедовой Марианны Анатольевны» рассмотрен 20 апреля 2017 года на заседании комиссии.
Марфа Филиппова пояснила, что основанием для внесения проекта постановления Госсобрания (Ил Тумэн) о досрочном прекращении полномочий народного депутата республики Марианны Магомедовой, избранной в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», стало её письменное заявление о сложении депутатских полномочий.
От имени депутатского корпуса Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва спикер якутского парламента Александр Жирков выразил благодарность Марианне Магомедовой.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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