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25 июля 2018, 1:56
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Марианна Андреева: Узнайте, чтобы процветать!

Бизнесменами не рождаются — ими становятся через упорный труд, мечты, желания изменить мир, стать лучше, оставить свой след в чем-то большем. В нашей стране быть предпринимателем тяжело не только материально, но и морально, до сих пор свеж след советского сознания, когда людей, занимающихся торговлей, например, порицали и порой даже сажали в тюрьмы. В бизнес идут люди, отличающиеся своим желанием развиваться, не только ради себя или наживы, их труд немного недооценен, однако времена меняются! Согласитесь, все, что происходит хорошее, доброе, новое и созидательное, привносят нашу жизнь, в основном, частные предприниматели.
Якутия — место, которое восхищает не только территориальными масштабами, но и людьми с их особым мышлением и тягой к жизни, динамичным развитием малого бизнеса.
3-4 августа в местности Орто Дойду недалеко от города Якутска состоится масштабное и крупное событие, которую уже назвали бизнес-мероприятием №1 — Первая практическая бизнес конференция. На сегодняшний день со всех уголков республики поступило около 200 заявок, а до мероприятия еще есть время.
Мы встретились с Марианной АНДРЕЕВОЙ, с опытной бизнес-леди, совладелицей гостиницы и туристического комплекса «Орто Дойду», по совместительству главным организатором данного мероприятия.

— Местность Ото Дойду была выбрана не случайно. Это место, в котором прошли одни из самых крупных республиканских и российских мероприятий, где рождались новые идеи и проекты, такие как Ысыах олонхо, Синергия Севера, Шедевры ЮНЕСКО и т.д. К тому же, это очень памятное для нашего народа место, связанное с уважаемым Первым Президентом Михаилом НИКОЛАЕВЫМ. Мы решили погрузить с головой наших участников в атмосферу бизнеса в течение двух дней, где при плотном графике и насыщенной программе они смогут перезагрузиться, обновиться знаниями, вдохновиться, перезнакомиться и также рассказать о своей деятельности, услышать от первых лиц истории успеха, узнать опыт самых ярких и успешных предпринимателей Якутии, обучиться у приглашенных спикеров из самых известных и эффективных консалтинговых компаний России!

— А кто станет хедлайнерами бизнес-конференции?
— Хедлайнерами мы пригласили целых 6 сильнейших спикеров из международных консалтинговых компаний, бизнес-тренеров России. Это Владислав МУСАТОВ, «Группа компаний АТМ Group» (Санкт -Петербург), Вадим МАЛЬЧИКОВ, «Центральная тренинговая компания» (Москва), Рашит КАРИМОВ, Тренинговая компания «Время Не ждет», Александр ЗМАНОВСКИЙ, компания «Высоцкий Консалтинг» (Москва), Роман ВИШНЕВЕТСКИЙ, компания «РосБизнесРесурс» (Самара), и др. Но самой главное событие — это выступление наших успешных якутских бизнесменов, они поделятся своим опытом и эффективным действиями.

— Например?
— Максим ФЕОКТИСТОВ, владелец сети магазинов «ХОЗМАРКЕТ», Владимир ФЕДОРОВ, группа компаний «Виктория», Георгий КАРАМЗИН, группа компаний «Утум», Иван ИВАНОВ, группа компаний «Оптимист», Иннокентий и Ньуругстана ЛУКИНЫ, владельцы ресторанов «Махтал», «Трапеза», «Пельменная», «Аврора», «Мерси» и Торгового дома «Сэрбэкэ», Александр и Галина ПАВЛОВЫ, ювелирная фирма «Киэргэ», Александр СКРИПИН, владелец ресторанного холдинга и многие другие сильные и успешные руководители предприятий. Еще выступит по системе защиты бизнеса Айталина СОКОЛОВА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха.

— Какие имена! А как вам удалось всех собрать?
— Одно из направлений нашего предприятия — организация и проведение бизнес-семинаров для предпринимателей. Также мы являемся региональным представительством Группы компаний «АТМ Group» г. Санкт-Петербург. В течение двух лет мы привозим ведущих экспертов, бизнес-тренеров России, которые обучают и развивают наших коллег предпринимателей. И само собой образовалась бизнес сообщество Клуб расширения бизнеса, куда входят все крупные бизнесмены, которые поддержали проект и стали инициаторами конференции. Конференцию поддерживают администрация города Якутска, департамент предпринимательства, Торгово-промышленная палата республики.

— Как будет проходить конференция? Столько интересных спикеров, можно ли успеть послушать всех?
— Мы специально решили провести конференцию за пределами города, чтобы каждый участник мог полностью окунуться в работу семинаров и мастер-классов, не отвлекаясь ни на что. Для всех участников будет предоставлено место в палаточном городке, трехразовое питание, кофе-брейки. Наша цель организовать неформальное общение, знакомство со спикерами и участниками, устроить взаимообмен информацией. Формат конференции обязательно поможет для процветания компаний и расширения их деятельности. Я искренне верю, что развитие и процветание — дело в хорошем смысле заразное. Начинает все вокруг заряжаться и процветать вместе — село, город, улус, республика, регион! В рамках работы конференции у нас будет работать одна главная сцена и 7 секций по разным направлениям, которые будут идти параллельно. Поэтому настоятельно рекомендуем приезжать со своей командой, со своими заместителями, маркетологами, экономистами и т.д. Выбрать спикеров будет довольно сложно, например, владельцы бизнесов будут в секции управления и администрирования. В это время руководители отделов будут посещать мастер-классы по найму работников, кто-то по маркетингу и пиар. Каждый может найти своего интересного спикера. Места хватит всем.

— А почему решили именно летом провести конференцию?
— Идея пришла на самом деле 1,5 месяца назад. Лето — прекрасная пора, к тому же летом есть возможность легко передвигаться и приехать из самых разных точек нашей республики, остановиться в палаточном городке, тем самым удешевить стоимость участия. Мы уже получили заявки из Вилюйских групп улусов, Мегино-Кангаласского улуса, Горного, Амгинского, Намского, Хангаласского улусов и т. д. Даже специально приедут из Среднеколыского улуса. Конференция станет самой настоящей площадкой для развития любого бизнеса!

— Что еще ожидается в рамках работы конференции во внеурочное время, скажем так?
— В утренние время всех будет бодрить китайская гимнастика тайцзицюань, по вечерам мастер-классы по тимбилдингу, спортинг, конкурсы и, конечно же, нетворкинг и общение. По сути, все мы являемся клиентами друг другу, каждый узнает больше о других и расскажет и о своей деятельности.

— Примерно сколько участников вы ожидаете?
— Как и в бизнесе, всегда ставим планку, не сидим — ждем, а работаем и собираем побольше участников, хотим увидеть не менее 500. Конференция действительно поможет якутским предпринимателям узнать самые эффективные и практические советы и стать еще лучше. Нельзя упускать возможность развиваться и процветать!

С программой конференции и с перечнем спикеров можно
ознакомиться на сайте: www.business-conference2018.ru

Источник: Туйаара АЛААС.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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