Совладелица гостиницы и туристического комплекса «Орто дойду», общественный деятель Марианна АНДРЕЕВА избрана депутатом Якутской городской Думы по Пионерскому округу. Она была выдвинута от партии «Гражданская платформа».
Отрыв от ближайшего преследователя – кандидата Феликса АНТОНОВА, выдвинутого «Справедливой Россией», составил 273 голоса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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