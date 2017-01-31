Мархинская молодежь начала акцию «Помоги ветерану»!

На прошлой неделе Совет молодежи микрорайона Марха дал старт Году добра с запуска акции «Помоги ветерану». Данная акция проводится в виде эстафеты добрых дел, направленных на оказание помощи и поддержки ветеранам войны, тыла и труда, проживающим в пригородах столицы.

Николай УНАРОВ, председатель совета молодежи Марха:

— 2017 год глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ объявил Годом добра, и мы, члены Советов молодежи пригородных поселков городского округа, решили запустить свою акцию добрых дел. Молодежь Мархи, как инициатор акции «Помоги ветерану!», начала проводить добрые дела с оказания помощи пожилым людям. Наш Совет молодежи тесно сотрудничает с другими общественными организациями, в том числе, с Советом ветеранов города Якутска. Каждую весну мы выезжаем по адресам к пожилым людям и оказываем помощь с ремонтом ограды, красим, шпатлюем, делаем уборку в доме, пропалываем грядки в огороде, ходим за продуктами.

На днях ребята провели совместную акцию с председателем Совета ветеранов микрорайона Марха Альбиной БУЛГАТОВОЙ. В рамках акции они посетили Валентина Тарасовича, который один проживает в частном доме. За хозяйством следит сам, но этой зимой он перенес операцию. Валентин Тарасович в этом году отметит 75-летний юбилей, но как человек старой закалки привык все дела по хозяйству делать самостоятельно. В рамках акции ребята очистили двор ветерана от снега. Активистка Кристина Егорова и Альбина Владимировна помогли прибрать дом.

Второй ветеран, которому оказана помощь, это ветеран тыла и бывший председатель Совета ветеранов микрорайона Марха ЮНАЛИЯ Ермолаева. Она живет со своей дочерью в старом деревянном доме с печным отоплением. «В эти дни они оба захворали, а тут еще печка стала пропускать дым в дом. Дрова подготовить не успели. В общем, была нужна срочная помощь. В проведении таких акций нам часто помогают старшеклассники школы №32. Вот и на этот раз, ребята с радостью присоединились к акции. В первую очередь, мы прочистили трубу, где скопившаяся сажа не давала дыму свободно проходить и часть дыма попадала в дом. Нарубили и натаскали дров. После очистки дороги грейдером, огромные глыбы снега практически закрыли выход из двора дома. Мы убрали весь снег и прочистили проход, чтобы машина с новой партией дров смогла заехать во двор. Теперь мы уверены, что с отоплением у них будет все в порядке», — рассказывает Николай.

Члены молодежного совета отмечают, что основные мероприятия акции «Помоги ветерану!» начнутся с весны. Сейчас ребята собирают заявки для оказания помощи. «Мы передаем эстафету акции «Помоги ветерану!» Совету молодежи микрорайона Кангалассы. Уверены, что все пригороды нашего города примут активное участие в акции и окажут посильную помощь ветеранам и пенсионерам», — отмечают члены Совета молодежи микрорайона Марха.

Также Совет ищет активных и творческих молодых людей, которые проживают на территории микрорайона Марха. Написать и следить за деятельностью Совета молодежи Мархи можно в инстаграме: @marhasovet.

Совет молодежи мкр. Марха