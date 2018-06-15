Марфа Филиппова поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые коллеги и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Сегодня – это праздник символ профессионального труда врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, фармацевтов, провизоров и множества людей других профессий, работающих в сфере здравоохранения.

Ваша забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения и лекарственного обеспечения — залог здорового общества и основа процветания каждого человека, а также будущее наших детей, будущее нашей республики и в целом Российской Федерации!

Во все времена людей в белых халатах отличали самоотверженность, милосердие и доброта. Охрана здоровья человека – одно из приоритетных направлений государственной политики.

Хочу сердечно поздравить наших дорогих ветеранов здравоохранения, которые щедро делились секретами мастерства и бережно передавшие нам эстафету корпоративной чести и освященных веками медицинских традиций!

Ваш благородный труд, ежедневный подвиг во имя здоровья жителей родной республики служит залогом ее дальнейшего развития и укрепления.

Желаю Вам исполнения всех Ваших заветных желаний, здоровья, большого человеческого счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, Народный депутат Республики Саха (Якутия) М.С. Филиппова