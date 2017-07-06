Марат Сафин в Якутске!

По нашей информации, великий теннисист Марат Сафин сейчас находится в Якутске. Как сообщил наш источник, он провел вечер в одном из столичных ресторанов. comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82