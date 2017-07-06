По нашей информации, великий теннисист Марат Сафин сейчас находится в Якутске. Как сообщил наш источник, он провел вечер в одном из столичных ресторанов.comments powered by HyperComments
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Марат Сафин в Якутске!
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