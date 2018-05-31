Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии

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Всемирно известный бегун-экстремал Паоло Вентурини вновь посетит Якутию. В этот раз целью его поездки являются Оймякон и национальный праздник Ысыах.
Автор документальных фильмов на телеканале «Sky News» Паоло Вентурини приедет в Якутию ориентировочно 18-28 июня. Атлет в январе 2019 года постарается установить рекорд по забегу на большое расстояние при экстремально низких температурах. Отметим, что Вентурини принадлежит и другой рекорд — прохождение марафона при жаркой погоде.
«Цель поездки — исследовать маршрут до Оймякона и снять на видео летнюю Якутию. Хотим приехать в середине июня, чтобы попасть на Ысыах. А зимой Паоло намерен установить рекорд в Оймяконе», — сообщил ЯСИА агент экстремала.
Источник: ЯСИА. Автор Дьулустаан Сергеев, http://ysia.ru/obshhestvo/marafonets-rekordsmen-iz-italii-paolo-venturini-posetit-ysyah-v-yakutii/