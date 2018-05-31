Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии

Всемирно известный бегун-экстремал Паоло Вентурини вновь посетит Якутию. В этот раз целью его поездки являются Оймякон и национальный праздник Ысыах.

Автор документальных фильмов на телеканале «Sky News» Паоло Вентурини приедет в Якутию ориентировочно 18-28 июня. Атлет в январе 2019 года постарается установить рекорд по забегу на большое расстояние при экстремально низких температурах. Отметим, что Вентурини принадлежит и другой рекорд — прохождение марафона при жаркой погоде.