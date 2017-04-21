Мандатная комиссия рассмотрела вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Магомедовой

На заседании мандатной и регламентной комиссии парламента Якутии 20 апреля 2017 года рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) МАГОМЕДОВОЙ Марианны Анатольевны».



В заседании, проведённом председателем мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Марфой ФИЛИППОВОЙ, приняли участие члены комиссии, народные депутаты республики Владимир ПРОКОПЬЕВ и Пётр АММОСОВ.



Как пояснила Марфа Филиппова, основанием для внесения проекта постановления Госсобрания (Ил Тумэн) о досрочном прекращении полномочий народного депутата республики стало личное заявление Марианны Магомедовой.

Проект постановления будет рассмотрен на XXVIII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва, руководимого Александром ЖИРКОВЫМ, проведение которого запланировано 25-26 апреля 2017 года. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.

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