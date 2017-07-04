Манчаары – путь в легенду: Открылась выставка скульптур Рафаила Зинурова

4 июля в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие выставки «Манчаары – путь в легенду» члена Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Республики Башкортостан, члена Союза писателей, Союза художников и Союза журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреата ордена имени Салавата Юлаева, золотой медали мэрии города Ереван, медали «Посланник милосердия» имени Ф. Нансена, историка, скульптора Рафаила ЗИНУРОВА.



Выставку, посвященную 95-летию Республики Саха (Якутия), 100-летию Республики Башкортостан и XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», открыли солист Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Дмитрий АРТЕМЬЕВ и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), лауреат государственной премии «Душа России», виртуоз – хомусист мира Альбина ДЕГТЯРЕВА.

С приветственной речью выступили заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ, первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр КИМ-КИМЭН, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Марина СИЛИНА, генеральный директор Национального художественного музея РС (Я), заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я) Ася ГАБЫШЕВА, первый заместитель главы муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус» Павел САЗОНОВ, председатель башкирского культурного центра «Якташ» Римма ХУЩАМОВА и другие.

На выставке «Манчаары – путь в легенду» представлено около 20 станковых скульптурных портретов национальных героев разных стран, выполненных из шамота и полимерной глины.

Автор раскрывает образы эпохальных личностей, исторических лиц, народных героев, каждый из которых сыграл огромную роль в становлении своего государства. Они – борцы за свободу своих стран, многие – полузабытые, поэтому работа над их образами потребовала больших усилий, поиска в архивах исторических данных. Среди них Чжэн ЧЭНГУН – знаменитый флотоводец и национальный герой Китая, основатель таджикского государства и династии САМАНИДОВ – Исмаил СОМОНИ, отстоявший независимость Кореи – адмирал Ли Сун СИН и другие. Среди галереи мужских образов выделяется портрет Лакшми БАЙ – национальной героини Индии, руководившей восстанием сипаев против англичан.

Особое место в экспозиции занимает портрет национального героя народа саха – Василия МАНЧААРЫ. Яркий образ защитника всех обездоленных стал поистине бессмертным символом борьбы против классового неравенства и освобождения от гнета и несправедливости. Выставка экспонировалась в Москве, Уфе, Сеуле и других городах.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна