Мамы о мамах

15 марта депутат Государственной Думы Галина Данчикова встретилась с руководителем Якутского регионального отделения Всесоюзного общественного движения «Матери России» Прасковьей Борисовой.

Встреча проходила в Общественном центре города Якутска, открывшемся в прошлом году музее «Материнская Слава». Его инициатор и организатор Прасковья Петровна Борисова представила гостье, парламентарию от республики, тематические экспозиции зала, показывающие, какие простые матери-труженицы были у выдающихся государственных и политических деятелей, героических участников Великой Отечественной войны, известных людей и прославленных спортсменов Якутии.

Традиционные музейные формы, гармонично сочетающиеся с современными технологиями, позволяющими иметь большую информационную базу, рассказывают о сопричастности к судьбе Отчизны женщины-матери, ее роли в истории и формировании семейных ценностей.

Познакомившись с экспозициями зала, отметив его важность и нужность в воспитании любви и уважения к Матери, депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова поблагодарила создателей музея, молодых педагогов, общественниц, которые приходят сюда перенимать опыт в воспитании нравственного сознания и поведения детей, подрастающего поколения.

Выражая уважение и почитание всем мамам Якутии, которые поддерживают детей независимо от того, взрослые они или нет, бережно хранят культурные традиции народа, развивают образование, науку, здравоохранение, сельское хозяйство, депутат обратила внимание на технические возможности нашей молодежи. Сегодня у многих молодых людей есть компьютеры, планшеты, домашняя мультимедийная сеть.

Галина Иннокентьевна сравнила сегодняшнее время с тем, когда она работала в Оленекском и Верхоянском улусах налоговым инспектором, экономистом, начальником финансового отдела.

«Никакой другой техники, кроме арифмометров, которые нужно было крутить вручную, чтобы умножить трех или пятизначные цифры, не было. — Сегодня созданы колоссальные возможности для развития цифровой экономики, продвижения в мировое пространство. Правительство России уже реализует утвержденную президентом России Владимиром Путиным такую программу. Цифровая экономика вводит в оборот виртуальные деньги, повышает оперативность, конкурентоспособность, решает другие стратегически важные задачи», — подчеркнула депутат.

Рассказывая о непростой работе в Государственной Думе, которая требует фундаментальных знаний по всем отраслям экономики для отстаивания интересов своих территорий, парламентарий обозначила круг вопросов, которые нужно решать.

Галина Данчикова выразила готовность работать над совершенствованием федерального законодательства в сфере образовании, здравоохранения, что сейчас делает, продвигая законодательные инициативы.