Мамы и дочери в одной прекрасной команде

Прекрасный конкурс состоялся в Центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина города Нерюнгри. В честь Международного женского дня 8 марта и 100-летия образования социальной службы в России, администрация Нерюнгринского района (глава администрации Виктор Станиловский), администрация города Нерюнгри (глава Леонид Олейник) и Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском районе (начальник Наталья Салова) организовали фестиваль-конкурс «Дочки-матери-2018». В нем приняли участие мамы девочек, обладающие творческими способностями, находчивостью, умением импровизировать в различных ситуациях, держаться на сцене и артистичностью, а также сами девочки – их дочери, возраст которых составил от трех до восьми лет.

ПЯТЬ КОНКУРСОВ

Организаторы фестиваля предложили участницам пять конкурсов. Самое первое, домашнее задание – это конкурс детских рисунков «Моя прекрасная мама». Выставка была оформлена на третьем этаже Центра культуры и духовности еще до начала финального вечера.

В разделе «Визитная карточка» мамы и дочери должны были подготовить и предложить на суд жюри и зрителей небольшой творческий рассказ о себе. В интеллектуальном конкурсе — участницам задавались вопросы на различные темы. В частности, им предстояло по смайликам угадать название мультфильма, по музыке догадаться, из какого она художественного фильма, по детским объяснениям с видеоэкрана догадаться, какое слово и понятие имеется в виду.

«С любовью по жизни» — это дефиле матерей и дочерей в специально подготовленных к этому вечеру костюмах. В заключительном творческом конкурс участницы должны были продемонстрировать свои возможности в танцах, вокальном мастерстве и других жанрах искусства.

Спонсоры обещали прекрасные призы и, надо сказать, выполнили свои обещания. Партнерами шоу стали ООО «Айгуль» в лице генерального директора Флиды Габбасовой, АО ХК «Якутуголь» в лице управляющего директора Сергея Белана, АО «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» в лице Александра Дудорова, ООО «Печатный двор» в лице Алены Тимошенко и ООО УК «Сахаремстрой» в лице Галины Кошуковой.

Билеты на это уникальное шоу не продавались. Оно проходило в малом зале Центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина, где каждое место было расписано буквально по фамилиям приглашенных. Но в итоге шоу имело такой успех, что в конце вечера глава города Нерюнгри Леонид Олейник в своем выступлении пообещал в следующем году предоставить для проведения второго аналогичного конкурса уже не малый, а большой зал Центра культуры и духовности.

Для оценки результатов выступлений участниц организаторы назначили, как никогда, компетентное жюри. Причем четверо из пяти членов судейской коллегии конкурса «Дочки-матери» были мужчинами. В жюри вошли депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, председатель районного совета отцов, депутат Нерюнгринского районного совета Юрий Скорин, заместитель председателя районного совета женщин Наталья Давиденко, директор Центра культуры и духовности им. А.С.Пушкина Сергей Кравченко и председатель жюри, педагог дополнительного образования, депутат Нерюнгринского районного совета Алексей Наумов.

Жюри предстояло оценить оригинальность идей участниц и их творческого замысла, соответствие содержания выбранной теме, использование национальных традиций и обрядов, эмоциональный настрой, исполнительское мастерство.

Присуждались первые три места, а кроме того, лучшие участницы в номинациях «Мисс и Миссис Артистизм», «Мисс и Миссис Очарование», «Мисс и Миссис Грация». Один приз давали сами зрители – это был приз «Мисс и Миссис Зрительских симпатий».

Забегая вперед, скажем, что жюри в целом отработало достаточно профессионально. По крайней мере, имена победительниц конкурса по версии жюри совпали с Призом зрительских симпатий.

Ведущими конкурса стали Екатерина Ибрагимова и Анатолий Шкирай.

ШЕСТЬ ПАР УЧАСТНИЦ

Участников конкурса было шестеро – шесть мам, и соответственно, столько же дочерей. Характерно, что все мамы представляли социальные учреждения Нерюнгринского района, что не случайно: конкурс был посвящен не только Международному женскому дню, но и вековому юбилею социальной службы в России.

Итак, об участницах. Представители Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями – Алена Панченко и дочь Сладислава.

Представители управления Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском районе – Ольга Дубовец и дочь Алина.

Представители Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи СУВАГ – Елизавета Барбие и дочь Асфея.

Представители Чульманского дома-интерната для престарелых и инвалидов — Оксана Садрисламова и дочь Александра.

Представители Центра занятости населения в Нерюнгринском районе – Лана Федорова и дочь Ника.

Представители Республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Юлия Красильникова и дочь Алиса.

Когда они друг за другом выходили на сцену с визитными карточками, члены жюри уже успели ознакомиться с их выставками рисунков и поделок. Забегая вперед, скажем сумму оценок за домашний конкурс. По 25 баллов набрали мамы-дочери Панченко, Садрисламовых и Красильниковых. По 24 балла – Дубовец и Федоровы. 23 балла – Барбие.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

Уже из визитных каточек мы узнали об участницах немало интересного. Например, Алена Витаутасовна мечтает поплавать с дельфинами, а дочь Сладислава мечтает увидеть коралловый риф. Номер они показали по мотивам «Мэри Поппинс». Ольга Александровна Дубовец занимается восточными танцами (в частности танцует в быстро набирающей популярность группе «Аора»), что она и показала в творческом конкурсе. Дочь Алина занимается художественной гимнастикой. Их визитка была построена в форме русской народной сказки, которая помогла им рассказать о себе.

Елизавета Викторовна Барбие любит мечтать и бегать, а дочь Асфея, которая ходит в детский сад «Радуга», хочет попасть в волшебную страну. И команду в визитке удачно усилила бабушка. Оксана Валерьевна Садрисламова любит читать и смотреть детективы, а крохотная дочь Александра предпочитает смотреть мультфильмы м играть с домашними животными. На визитку они пришли в песней Валерии «Дочь».

Лана Фаритовна Федорова – утонченная натура, а дочь Ника мечтает стать президентом. В визитке мама и дочь читали стихи о себе, а дополнительно Лана Федорова рассказала, что участвовала в конкурсе красоты, где завоевала Приз зрительских симпатий.

Юлия Витальевна Красильникова в свободное время занимается самообразованием, а дочь Алиса любит ходить на лыжах и занимается хореографией. На визитку они также пришли с видеоклипом о себе и стихами о себе.

За этот конкурс семьи Дубовец, Федоровых и Красильниковых получили от жюри по 25 баллов, 23 балла – Садрисламовы, по 22 балла — Барбие и Панченко.

Вопросы интеллектуального конкурса были, с одной стороны, несложными, но с другой стороны, чтобы ответить на них, участницам пришлось заметно напрячься и максимально задействовать свою память и интуицию. Именно в этом конкурсе, который для участниц проходил фактически экспромтом, проявилось умение юных и зрелых конкурсанток работа в команде. Мамы и дочери дополняли друг друга, потому что многие вещи, элементарные для детей, абсолютно не доступны взрослым, и наоборот. Конкурс был длинным и сложным, состоял из трех частей (зашифрованные мультфильмы, мелодии из песен и угадай слово по его детским объяснениям), но в этом конкурсе участницы поработали особенно хорошо.

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

В паузах между конкурсами, пока участницы готовились к следующим испытаниям, перед зрителями выступали другие артисты. В их числе солистки детского образцового вокального ансамбля «Ладушки» — три сестры — Ксения, Мария и Софья Лукьянцевы. Хор ветеранов «Сердолик» под руководством Аллы Викторовой исполнил несколько песен, причем одну из них – «Главное, ребята, сердцем не стареть» — вместе с залом». В составе дуэта из ансамбля «Талисман» выступили Алла Викторова и Виталий Зварич.

Надо отдать должное организаторам: никого из выступавших они не отпускали со сцены без подарков. А многие известные нерюнгринские творческие коллективы выступали не с отдельными номерами, а пришли помочь конкретным участницам.

Например, трое девушек из танцевальной студии «Аора» вместе с Ольгой Дубовец исполнили восточный танец в творческом конкурсе. Дэнс-шоу-группа «Экзотика» пришла помочь, естественно, Елизавете Барбие, которая долгое время была одним из лидеров этого коллектива. Лане и Нике Федовым пришли помочь ребята из хип-хопа. Причём это оказались не просто друзья и коллеги, а самые настоящие двоюродные братья и сестра Ирина. Юлии и Александре Красильниковым помогла элегантная пара бальных танцев из танцевальной студии «Капучино» Южно-Якутского технологического колледжа.

Болельщики всех участниц также очень ярко себя проявили в ходе этого конкурса. Они пришли не только в хорошем и боевом настроении, но и с плакатами, активно поддерживая своих участниц.

За творческий конкурс судьи поставили лишь одну четверку. Все остальные 29 оценок оказались пятерками – так хорошо выступили участницы.

ДЕФИЛЕ И НАГРАДЫ

Самым зрелищным конкурсом оказалось, пожалуй, дефиле, в котором мамы и дочки показывали себя в замечательных. Специально по этому случаю подготовленных костюмах. Здесь уже просто глаза разбегались! Костюмы были хороши, и не случайно а церемонию подведения итогов и награждение большинство участниц вышли именно в этих костюмах.

Для награждения победителей на сцену вышел председатель жюри конкурса «Дочки-матери» Алексей Наумов. Решением жюри приз и диплом за третье место вручен Елизавете и Асфее Барбие. Диплом и приз за второе место – Алене и Сладиславе Панченко.

Главный приз фестиваля-конкурса «Дочки-матери-2018», посвященного Международному женскому дню и 100-летию социальной службы России вручен Ольге Дубовец и её дочери Алине. Они по итогам закрытого голосования зрителей завоевали Приз зрительских симпатий.

Лана Федорова с дочерью Никой – обладатели приза в номинации «Мисс и миссис Грация».

Оксана Садрисламова с дочерью Александрой, которая стала самой юной участницей конкурса «Дочки-матери-2018», стали обладателями приза в номинации «Мисс и Миссис Артистизм».

Юлия Красильникова с дочь Алисой признаны «Мисс и Миссис Очарование».

Замечательные призы победителям – достойные награды за их труд и талант — приготовили спонсоры конкурса. Их вручил председатель жюри. Но и многие почетные гости в этот вечер пришли не с пустыми руками. Первый заместитель главы района Артем Фирстов вручил подарки Нерюнгринской районной администрации семье Барбие. Глава города Нерюнгри Леонид Олейник пришел с подарком для семьи Федоровых. Исполняющая обязанности директора республиканской футбольной школы Анна Григорьева в честь объявленного в Нерюнгринском районе Года здорового образа жизни подарила всем участницам конкурса абонементы на посещение крытого ледового катка и плавательного бассейна «Шахтер». От имени заместителя начальника управления культуры Нерюнгринского района передали подарок семье Красильниковых.

Затем настала пора дарить подарки членам жюри. Председатель районного совета отцов и член жюри Юрий Скорин вручил подарок семье Садрисламовых. Заместитель председателя районного совета женщин и член жюри Наталья Давиденко – семье Панченко.

Самый лучший подарок достался, конечно, абсолютным победителям фестиваля-конкурса – и по мнению жюри, и по итогам голосования зрителей – Ольге и Алине Дубовец. Этот подарок вручил депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков. Народный депутат Якутии сердечно поблагодарил его организаторов в лице главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского, главы города Нерюнгри Леонида Олейника и начальника нерюнгринского управления пенсионного фонда Натальи Саловой.

Поздравляя представительниц прекрасного пола с первым весенним праздником, Александр Кошуков пожелал им здоровья, счастья, любви и удачи, а также поблагодарил всех прекрасных участниц состоявшегося замечательного конкурса: «Мы стали свидетелями любви мам и дочерей, их взаимовыручки, умения работать в одной команде. Разрешите высказать пожелание, чтобы этот праздник стал традиционным», — сказал народный депутат Якутии.

Все были на высоте – все двенадцать участниц, ведущие вечера Екатерина Ибрагимова и Анатолий Шкирай, члены жюри, и конечно же, зрители. Шоу понравилось зрителям и произвело отличное впечатление. Поэтому с нетерпением будем ждать второго такого же конкурса ровно через год.