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15 марта 2018, 17:36
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«Мамонтенок-2018» приглашает всех принять участие в конкурсе!

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЦИРК ЯКУТИИ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «МАМОНТЕНОК-2018»

Бриллиантовый цирк Якутии в рамках юбилейных мероприятий заслуженного артиста РФ и РС(Я) Сергея Расторгуева объявляет о проведении XIХ Республиканского фестиваля-конкурса «Мамонтенок-2018» и приглашает всех желающих принять активное участие!

Фестиваль «Мамонтенок» является одним из самых ярких конкурсов детского и юношеского творчества, площадкой, где рождаются новые таланты и будущие звезды, и проводится в целях выявления лучших творческих коллективов, талантливых детей и молодежи. В фестивале-конкурсе могут принять участие  студенты цирковых и театральных учебных заведений, детские цирковые студии, а также юные исполнители. Возраст участников до 25 лет. За всю историю фестиваля в нем приняли участие более 2,5 тысяч человек, многие из которых стали студентами Якутского колледжа культуры и искусств, Московского  циркового училища им. М.Румянцева, Пекинского Международного Колледжа Искусств и артистами Бриллиантового цирка Якутии.
ПОЛОЖЕНИЕ

XIX Республиканского фестиваля-конкурса «Мамонтёнок-2018»

Республиканский фестиваль-конкурс «Мамонтёнок-2018» проводится в рамках юбилейных мероприятий С.В.Расторгуева.

Цель и задачи:

— привлечение детских и молодежных творческих коллективов к новым направлениям творческой деятельности;

— выявление лучших творческих коллективов, талантливых детей и молодежи;

— развитие и реализация новаторских идей, поиск новых форм и совершенствование старых.
Оргкомитет фестиваля: АУ «Государственный цирк РС (Я) им. М.и С.Расторгуевых

Состав жюри. В состав жюри конкурса входят деятели искусств в области культуры и искусства.
Участники фестиваля: К участию в фестивале приглашаются дуэты, коллективы, детские театры, цирковые студии  в возрасте от 4 до 25 лет.
Сроки и место проведения: 29-30 марта 2018 г., г. Якутск, Пояркова 22, Государственный цирк РС(Я) им.М. и С.Расторгуевых

Условия конкурса:

Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении жюри и оргкомитета.
В конкурсе могут принять участие следующие жанры:
• акробатика
• гимнастика
• жонглирование
• дрессура
• эквилибристика
• пантомима;
• иллюзия;
• комическая сценка;
• клоунада;

Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3-5 минут.

Для участия необходимо представить в Оргкомитет фестиваля до 25 марта 2018 года анкету-заявку, включающую:
— информационный паспорт (форма прилагается);
— программу выступления на конкурсе по электронной почте: sakhacircus@mail.ru, (видеозапись номера согласно положению);

Фонограмма должна быть записана в хорошем звуковом качестве, формат СD и предоставляется в день конкурса.
В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия и проведение конкурса.
Поощрение участников:
Победители награждаются специальными дипломами и поощрительными призами, сертификатами участника.

Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника
Программа Фестиваля

29 марта в 10.00 ч. — заезд, регистрация, просмотр.

30 марта – репетиции, гала-концерт. Награждения.
Особые условия конкурса: В целях безопасности жизнедеятельности детей на конкурс участники направляются по приказу руководителей муниципальных управлений образования в сопровождении взрослого руководителя. Руководители коллективов, отдельных участников конкурса несут полную ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей во время пребывания в г.Якутске, в пути следования к месту проведения конкурса и обратно. Расходы по питанию, проживанию и проезду участников за счет направляющей стороны или за счет участников.
Куратор: Стручкова Анастасия Петровна

Адрес республиканского оргкомитета:677027, Россия, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пояркова,22.АУ«Государственный цирк Республики Саха (Якутия) им. Марфы и Сергея Расторгуевых

Тел./ факс +7 (4112) 429-002, 429-646

e-mail: sakhacircus@mail.ru
Информационный паспорт участника

1. ФИО (название коллектива) ______________________
2. Адрес _________________________________________
3. Дата рождения (год создания) _____________________
4. Национальность_________________________________
5. Общий стаж работы в данном коллективе________ лет
6. ФИО участников, возраст, род деятельности, образование, национальность (если коллектив):
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7. Репертуар _____________________________________
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8. Награды и поощрения __________________________
9. Творческая характеристика ______________________
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