Мамонт с мамонтенком украсит центр столицы

Перед зданием Окружной администрации города Якутска в предновогодние дни мастера трудятся над изготовлением объемных снежных фигур мамонта с мамонтенком, которые станут еще одним новогодним украшением столицы.

Помощник художника Айаал Саввинов рассказал, что инициатива по созданию снежных фигур принадлежит семье Саввиновых.

«Мой отец профессиональный художник, имеет большой опыт создания различных снежных и ледовых скульптур, музейных экспонатов. Нынче мы предложили изготовить перед зданием Окружной администрации по пр.Ленина, 15, объемные фигуры мамонта с мамонтенком, являющихся признанным брендом нашей республики. Фигура мамонта высотой три метра сейчас возвышается из прессованного мокрого снега, с применением подручных материалов. Рядом вскоре будет установлен мамонтенок высотой порядка 1,5 метров с поднятым хоботом», — рассказал Айаал Олегович.

Мастера выражают благодарность Окружной администрации города Якутска за поддержку их инициативы и предоставление спрессованного снега для изготовления скульптуры.

«Горожане, наверное, заметили, что масштабная снежная композиция пока еще не завершена, и мы прикрываем ее пленкой. Это делается для того, чтобы фигуру не испортил ветер и внешние воздействия, а также, чтобы горожане не видели начальный этап работы, хочется сделать приятный сюрприз. Технология изготовления из прессованного снега существенно отличается от изготовления фигур из льда. Сейчас мы работаем вместе с отцом, физическая нагрузка довольно большая. Чтобы фигура получилась реалистичной нужно снег постоянно увлажнять водой, при этом забираться наверх. После завершения композиции, фигуры мамонтов будут окрашены в натуральные цветовые гаммы и покрыты шерстью», — отмечает помощник художника.

Несмотря на суровые погодные условия, мастера работают, не покладая рук, чтобы завершить композицию к Новому году. Они уверены, что объемная снежная скульптура мамонта с мамонтенком станет оригинальной достопримечательностью зимней столицы.