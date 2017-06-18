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Красота & Здоровье
18 июня 2017, 16:12
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Маммология: спасибо, Любовь Никифоровна!

К сожалению, здоровье многих женщин после 40 лет, а теперь и младше, подвержено риску возникновения различных опухолей в области молочных железах, часть из которых оказывается злокачественной.

Если раньше диагноз «рак молочной железы» звучал как приговор, теперь развивающаяся медицина оставляет женщинам большой шанс на продолжительную жизнь после соответствующего лечения. Помнится, как этого диагноза боялись подруги моей мамы в 80-х годах прошлого века. Но в те же, примерно, годы была удалена злокачественная опухоль у моей любимой учительницы. Спустя почти 30 лет, мой уважаемый педагог радует нас своим жизнелюбием и по сей день. Она и члены ее дружной семьи для меня всегда  являются примером стойкости, подлинной любви и оптимизма! Значит, рак — не приговор!

Ранняя диагностика этой коварной болезни чрезвычайна важна и играет значительную роль в ее преодолении. Самое страшное, что раковые клетки отзываются болью лишь на неизлечимой стадии. Уверена, профилактика в виде посещения маммолога для женщин среднего возраста обязательна!

Родив единственного сына после сорока лет, попала в группу риска и я. Потому стараюсь проходить обследование у маммолога раз в год. Обстоятельства сложились таким образом, что я стою на учете в Центре занятости. Понятно, что лишних средств на обследование у хорошего маммолога в частных клиниках нет. Пришлось пройти его бесплатно в своей поликлинике по месту жительства. Результаты в поликлинике были неопределенными,  у меня остались вопросы и сомнения и, главное, месяцы страха неизвестности.

Чудом мне удалось попасть на прием к заведующей Республиканским маммологическим центром Республиканского Национального центра медицины № 1 Л. Н. КОРОСТЫЛЕВОЙ. Сертифицированный хирург и онколог-маммолог высшей квалификационной категории Любовь Никифоровна направила меня на обследование.  Оно подтвердило наличие узелка, который по сравнению с предыдущими годами почти не вырос в размерах. Это была отличная новость, диагноз был уточнен и сомнения рассеялись!

Если честно, мой визит к молодому маммологу в поликлинике г. Якутска по месту жительства и обстоятельные осмотр и консультация  опытного профессионала, да еще практикующего хирурга, в маммологическом центре — это небо и земля!

Для надлежащего контроля динамики моей фибромы, необходимо 1 — 2 раза в год наблюдать его у одних и тех же специалистов, проходя обследование на одном и том же оборудовании. Но получить направление к специалистам НЦМ № 1 в поликлиниках г. Якутска очень трудно, количество талонов ограничено. Надеюсь, через полгода мне удастся найти работу, чтобы пройти плановый осмотр в Медцентре через кассу платных услуг.

Получается, что многие женщины, живущие на одну зарплату в столице республики , ограничены в праве бесплатного квалифицированного обследования в Республиканском маммологическом центре. Жаль, что жительницы многотысячного города Якутска, в котором проживает одна третья часть населения региона, почти не имеют доступа к  бесплатному обследованию в ГБУ НЦМ № 1 у опытных специалистов.

Получение своевременной консультации, помощи маммолога может спасти множество жизней. От женского здоровья зависит самочувствие и членов наших семей: ведь женщина — ось маленькой ячейки общества.

Очевидно, необходимо увеличить квоты для получения консультаций врачей и обследования на качественном оборудовании Республиканского маммологического центра для жительниц города Якутска. Мое мнение разделяют его жительницы, с которыми разговорились в очередях Медцентра.

Несколько раз пыталась внести свое предложение на сайте НМЦ № 1. К сожалению, нужная страница находится на стадии разработки. Потому обращаюсь в этот праздничный день Медицинских работников через самый народный интернет-ресурс республики Sakhalife к чудо-врачам.

Уважаемая Любовь Никифоровна! Сердечно благодарю Вас и Ваш прекрасный коллектив Республиканского маммологического центра за Ваш такт, профессиональное внимание, неустанный труд во благо нас, женщин, наших детей и семей! Разрешите от имени всех Ваших пациенток пожелать всем вам доброго здоровья, множества радостных событий и успехов в труде!

«… И эта встреча мне поможет
Забыть отчаянье в ночи…
Они на ангелов похожи —
Одеты в белое врачи!…»

 поэт Петр Давыдов

Ваш пациент из г. Якутска Т.С. Слепцова

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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