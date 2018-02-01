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1 февраля 2018, 16:30
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Малыша, которого отец сбросил со второго этажа, привезли в Якутск

Десятимесячный малыш, которого отец выбросил со второго этажа, перевезен из Сунтар в Якутск.

31 января санрейсом из села Сунтар в Якутск вместе с матерью был перевезен 10-месячный мальчик. Это случилось благодаря тому, что сунтарским врачам удалось стабилизировать его состояние.

Как сообщили ЯСИА в минздраве республики, состояние малыша остается тяжелым, но стабильным. Сейчас он находится в реанимационном отделении педиатрического центра. Подробная информация будет позже.

Напомним, что в конце прошлой неделе пьяный папаш выкинул со второго этажа своего сына, который громко плакал, мешая ему спать.

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Источник: http://ysia.ru/proisshestviya_v_yakutii/malysha-kotorogo-otets-sbrosil-so-vtorogo-etazha-privezli-v-yakutsk/
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